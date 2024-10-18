Lavrov: Güney Kafkasya'da Batılı Ülkeler Tehdit Oluşturuyor - Son Dakika
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Lavrov: Güney Kafkasya'da Batılı Ülkeler Tehdit Oluşturuyor

Lavrov, Güney Kafkasya'daki güvenlik tehditlerinin Batılı ülkelerden kaynaklandığını belirtti.

18.10.2024 18:47
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Güney Kafkasya bölgesinin güvenliğine yönelik tehditlerin Batılı ülkelerden kaynaklandığını belirterek, "Bölge dışındaki ülkeler, burada kendi şartlarını ve şemalarını empoze etmeye çalışıyor." dedi.

Lavrov, İstanbul'da düzenlenen 3+3 Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu 3'üncü Toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türk meslektaşlarına bu toplantıyı organize ettikleri için teşekkür eden Lavrov, toplantıda Orta Doğu'daki durumun ele alındığını ve bu bölgede gerginliğin azaltılması, sivil halka yönelik seçici olmayan saldırıların durdurulması gerektiğinin vurgulandığını aktardı.

Gürcistan'ın Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu toplantılarına katılmadığına dikkati çeken Lavrov, platformun Gürcistan için her zaman açık olduğunu ve ileride Gürcülerin platformdaki çalışmalara dahil olacağını umduğunu dile getirdi.

"Güney Kafkasya'nın güvenliğine yönelik tehditler var"

Lavrov, Güney Kafkasya bölgesinin güvenliğine yönelik tehditlerin olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bölge dışındaki ülkeler, burada kendi şartlarını ve şemalarını empoze etmeye çalışıyor. Bu şemalar, bölge ülkelerin çıkarları doğrultusunda sorunların çözümüne yönelik değil, NATO merkezli formatlar, bloklaşma sürecinin buraya entegre edilmesini, gelişim sürecinin engellenmesini içeriyor. Bu tehditler, Batılı ülkelerin bölge üzerinde kendi etkisini arttırma, bölge ülkelerinin Rusya ile işbirliği imkanlarını bozma yönündeki girişimlerinden kaynaklanıyor."

"Erivan ile Bakü'ye barış anlaşması için Güney Kafkasya platformunu teklif ettik"

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilere değinen Lavrov, bu konudaki sorunların henüz çözülmediğini, Rusya, Türkiye ve İran'ın, Erivan ile Bakü'ye barış anlaşması çalışmalarını tamamlamak için Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformunu kullanmalarını teklif ettiğini aktardı.

Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi sürecine de değinen Lavrov, bu konuda şimdilik görüşmelerin planlanmadığını söyleyerek, "Ermeni meslektaşlarımız ara verdi. Onlar, Türklerle doğrudan görüşüp nelerin yapılması gerektiğini anlamak istiyorlar. Bence bu, Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin iyileştirilmesi süreciyle doğrudan bağlantılı. Bu nedenle, bu konuları birlikte ele almayı teklif ettik." ifadelerini kullandı.

Bakan Lavrov, Rusya ile İran'ın bu konularda destek vermeye hazır olduğunu dile getirdi.

"Filistinliler ile Lübnanlılar da acı çekiyor"

Gazze Şeridi'ndeki durumu değerlendiren Lavrov, şunları kaydetti:

"Her türlü şiddetin derhal durdurulmasından yanayız. Her türlü terör eylemini kınıyoruz. Bunu 7 Ekim'de yapılan saldırılar sonrası yaptık. Filistinlileri acımasız ve agresif şekilde cezalandırma yönündeki eylemleri de kınıyoruz. Filistinliler ile Lübnanlılar da acı çekiyor. Suriye ve Irak topraklarına saldırılar düzenleniyor. Siyasi suikastlar yapılıyor. Bu, uluslararası hukuk açısından olumsuz kabul ediliyor."

Sergey Lavrov, İran'ın çatışmalara dahil edilmesinin, bundan sonra da ABD'nin Orta Doğu'da İran'a karşı savaşa sürüklenmesinin hedeflendiğini belirtti.

Ukrayna'da nükleer silah üretme konusunun yeniden gündeme getirilmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Lavrov, "Akılsızlar. Bu konuda hiçbir koşulda herhangi bir şey çıkmayacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lavrov: Güney Kafkasya'da Batılı Ülkeler Tehdit Oluşturuyor - Son Dakika

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