LEAP 2026 Riyad'da başladı: Yapay zeka ve ileri teknolojilere 15 milyar dolarlık dev yatırım açıklandı - Son Dakika
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LEAP 2026 Riyad'da başladı: Yapay zeka ve ileri teknolojilere 15 milyar dolarlık dev yatırım açıklandı

LEAP 2026 Riyad\'da başladı: Yapay zeka ve ileri teknolojilere 15 milyar dolarlık dev yatırım açıklandı
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Suudi Arabistan'ın LEAP 2026 Teknoloji Konferansı, pazartesi günü başkent Riyad'da başladı. Açılışta yapay zeka ve ileri teknolojiler alanında 15 milyar doları aşan yatırım, ortaklık ve teknoloji lansmanları duyuruldu. Yapay zeka, bulut bilişim ve siber güvenlik gibi alanlara odaklanan etkinlik, 3 Eylül'de sona erecek ve küresel teknoloji liderlerini bir araya getiriyor.

RİYAD, 1 Eylül (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın LEAP 2026 Teknoloji Konferansı pazartesi günü başkent Riyad'da başladı.

Suudi Arabistan Basın Ajansı'nın haberine göre, yapay zeka ve ileri teknolojiler alanında 15 milyar doları aşan yatırım, ortaklık ve teknoloji lansmanları duyurusuyla başlayan konferans, 3 Eylül'de sona erecek. Yapay zeka, bulut bilişim, siber güvenlik ve sağlık teknolojileri gibi alanlara odaklanan etkinlik, dünyanın dört bir yanından önde gelen teknoloji ve yapay zeka uzmanlarını, yatırımcıları ve yenilikçileri bir araya getiriyor.

Suudi Arabistan İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdullah el-Swaha açılış konuşmasında, ülkenin büyük küresel şirketler, yenilikçiler ve yatırımcılarla işbirliği içinde yapay zeka çağında liderliğe doğru istikrarla ilerlediğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel LEAP 2026 Riyad'da başladı: Yapay zeka ve ileri teknolojilere 15 milyar dolarlık dev yatırım açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: LEAP 2026 Riyad'da başladı: Yapay zeka ve ileri teknolojilere 15 milyar dolarlık dev yatırım açıklandı - Son Dakika
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