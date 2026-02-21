Letonya'dan Ebru Sanatı Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Letonya'dan Ebru Sanatı Sergisi Açıldı

Letonya\'dan Ebru Sanatı Sergisi Açıldı
21.02.2026 23:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da 'Suya Yazılan' sergisi, Letonyalı sanatçıların ebru eserlerini sanatseverlerle buluşturdu.

İstanbul'da ebru eğitimi alan Letonyalı sanatçılar ile ebru sanatçısı Özden Aydın'ın eserlerini bir araya getiren "Suya Yazılan" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Bağımsız Sanat Vakfı'nın Cağaloğlu'ndaki binasında Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Bahtijor Hasans ve sanat dünyasından davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen açılışta, sanatçılar ney dinletisi eşliğinde özgün teknikleriyle ebru performansı sergiledi.

Büyükelçi Hasans, açılış öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergi için özel olarak Ankara'dan İstanbul'a geldiğini belirterek, "Buraya gelip bu serginin açılışına katılmak eşsiz bir fırsat çünkü kültür insanlar arasında bağ kurulmasını sağlıyor. Günümüzde insanlar arasında temas sağlamak ve bu teması sürdürmek çok önemli." dedi.

Hasans, "Sanat evrensel bir dildir, sınırları yoktur. Bugün sergilenen tüm bu sanat eserleri nasıl işbirliği yapabileceğimizi gösteriyor. Bizler aynı insanlarız ve aynı bütünün parçalarıyız. Aslında sanatın kendisi de barışın bir parçası." şeklinde konuştu.

Letonyalı üç ebru sanatçısının eserlerini bir arada görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hasans, "Ebru sanatı günümüzde hala yaşıyor. Sadece yaşıyor olmakla kalmıyor, Türkiye ile Letonya arasında köprüler kurmaya devam ediyor. Bu, bizim elçiler olarak yaptığımız şeyle aynı, köprüler kuruyoruz. Duvarlar kurmaktansa köprüler kurmak daha iyidir. Sadece Türk sanatseverlere değil, tüm dünyadaki sanatseverlere köprüler kurmak hoşuma gidiyor." değerlendirmesini yaptı.

Bağımsız Sanat Vakfı Başkanı ve serginin küratörü Hülya Yazıcı, Letonyalı sanatçıların eserlerinin yer aldığı farklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Sanatçıların 15 yıl önce İstanbul'da ebruyla tanıştıklarnı ve bu sanatı farklı bir boyutta yorumladıklarını ifade eden Yazıcı, "Bizim kadim sanatlarımızın dünyanın her yerine gitmesi, sanatçıların onlara farklı bir bakış, farklı bir yorum getirmesi çok güzel. Tekneyi kullanarak ama özgün işler yapmışlar, bu bizde çok yapılmayan bir şey. Biz daha çok geleneği olduğu gibi sürdürmeyi seviyoruz." görüşünü paylaştı.

Yazıcı, Bağımsız Sanat Vakfı'nda sanatını farklı bir uslupla, zamana uygun işleyen sanatçılara yer vermeye çalıştıklarını, Letonyalı sanatçıların eserlerini beğendiğini ve sergilemek istediğini kaydetti.

"Tasavvufa merakları dolayısıyla ebru sanatını öğrenmek istediler"

Ebru Sanatçısı Özden Aydın, yaklaşık 20 senedir ebru sanatıyla ilgilendiğini belirterek, "Geleneksel ebrunun 5. kuşak temsilcisiyim. Bugün Letonyalı öğrencilerimle onların ebru tarzında yorumladığı eserler ve klasik ebru eserlerini bir araya getiren 'Suya Yazılan' sergisinde bir araya geldik." dedi.

Öğrencileriyle 2018'de Mevlana ihtifallerinde tanıştıklarını anlatan Aydın, "Onlar tasavvufa merakları dolayısıyla ebru sanatını öğrenmek istediklerini söylediler, böylelikle yolculuğumuz başladı. Sonra onlar beni Letonya'ya davet ettiler ve ben yaklaşık 10 gün onların misafiri oldum. Bu süre içerisinde de onlara ebru ile alakalı geleneksel bilgi birikimimi aktarmaya çalıştım. Bu şekilde yolculuğumuz devam etti. Her sene onlar Türkiye'ye, ben Letonya'ya gitmek suretiyle bu çalışmaları geliştirdik." ifadelerini kullandı.

Aydın, Türkiye'nin yanı sıra Letonya, Mısır, Rusya ve Kanada gibi ülkelerden öğrenci grupları olduğunu, atölyesinde yetiştirdiği öğrencilerinin halen ders almaya devam ettiklerini, bazılarıyla çalışmalarının çevrimiçi sürdüğünü, bazılarının da aktif olarak her hafta derslere katıldıklarını söyledi.

"Avrupa tarzında inanılmaz eserler ortaya çıkarıyoruz"

Letonya'dan ebru sanatçıları Dzintra Zvingule, Natalija Jumike, Ilze Krage de ebru sanatına ve sergiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Krage, İstanbul'da Özden Aydın'dan ders aldıklarını ve 8 yıl boyunca yaptıkları ebru çalışmalarını sergilemek için geldiklerini belirterek, "Ebru bizim için sadece bir sanat değil, sadece resim yapmıyoruz aynı zamanda kendimizi sakinleştiriyoruz. Sanat, bizi iyileştiriyor." yorumunu yaptı.

Çizim sürecine dönüşen bu sanatı sevdiklerinin altını çizen Jumike, "Avrupa'da neredeyse her şey zihninizin kontrolü altında. Ama bu her hafta yapmaktan zevk aldığımız özel bir şey. Avrupa tarzında inanılmaz eserler ortaya çıkarıyoruz. Bunu yapmak için çok zaman ve emek harcıyoruz ve uygulamalarını daha da iyi hale getirmek için sık sık Türkiye'deki öğretmeninize danışıyoruz." şeklinde konuştu.

Sanatçı Zvingule ise aynı dilde konuşmamalarına rağmen Özden Aydın ile iyi anlaştıklarını, sanatın insanları birbirine bağladığını, her geçen gün ebru hakkında daha fazla şey öğrenmeye istekli olduklarını ifade etti.

Sergi, 28 Şubat'a kadar görülebilecek.

Kaynak: AA

Özden Aydın, İstanbul, Etkinlik, Letonya, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Letonya'dan Ebru Sanatı Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş an meselesi ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti Savaş an meselesi! ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti
Açıklamalar ardı ardına geldi 3 ülkeden vatandaşlarına “acil İran“ çağrısı Açıklamalar ardı ardına geldi! 3 ülkeden vatandaşlarına "acil İran" çağrısı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı Metrelerce savruldu, durumu ağır Otomobil ile motosiklet çarpıştı! Metrelerce savruldu, durumu ağır
Dünyaca ünlü dizinin galasında Beşiktaş sürprizi Dünyaca ünlü dizinin galasında Beşiktaş sürprizi
Husumetlilerin tartışması kanlı bitti Husumetlilerin tartışması kanlı bitti
Havalimanında köpeğini gişeye bağlayıp terk eden kadın gözaltına alındı Havalimanında köpeğini gişeye bağlayıp terk eden kadın gözaltına alındı
Yürekleri yakan olay 29 yaşındaki işçi hayatını kaybetti Yürekleri yakan olay! 29 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu baba oluyor Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu baba oluyor
ABD’li büyükelçiden haddini aşan sözler: Nil’den Fırat’a kadar İsrail’in hakkı ABD'li büyükelçiden haddini aşan sözler: Nil'den Fırat'a kadar İsrail'in hakkı
3 gün sonra başlıyor Trump dünyaya savaş açan imzayı attı 3 gün sonra başlıyor! Trump dünyaya savaş açan imzayı attı

22:09
“ABD uçakları, İran’a saldırı için Ürdün’e konuşlandı“ iddiası
"ABD uçakları, İran'a saldırı için Ürdün'e konuşlandı" iddiası
22:05
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler
21:57
Galatasaray, Avrupa dönüşü ligde Konyaspor’a kaybetti
Galatasaray, Avrupa dönüşü ligde Konyaspor'a kaybetti
21:00
Direksiyonda bir vali Vatandaşlarla sohbet etti, o anlar kameralara yansıdı
Direksiyonda bir vali! Vatandaşlarla sohbet etti, o anlar kameralara yansıdı
20:14
Bir şok daha Juventus, Galatasaray maçından sonra kendine gelemedi
Bir şok daha! Juventus, Galatasaray maçından sonra kendine gelemedi
20:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere peş peşe müjdeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler
19:53
Aleyna Tilki’nin annesi, 3 günde paraya doydu
Aleyna Tilki'nin annesi, 3 günde paraya doydu
19:25
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15’e çıkarıyorum
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum
17:48
Demet Akalın’dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri
Demet Akalın'dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri
17:08
“Savcıyım“ deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
"Savcıyım" deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
16:59
Bakırhan’ın, “Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçin“ sözlerine Destici’den sert tepki
Bakırhan'ın, "Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçin" sözlerine Destici'den sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 23:36:51. #7.11#
SON DAKİKA: Letonya'dan Ebru Sanatı Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.