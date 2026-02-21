Letonya\'dan Ebru Sanatı Sergisi Açıldı

İstanbul'da ebru eğitimi alan Letonyalı sanatçılar ile ebru sanatçısı Özden Aydın'ın eserlerini bir araya getiren "Suya Yazılan" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Bağımsız Sanat Vakfı'nın Cağaloğlu'ndaki binasında Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Bahtijor Hasans ve sanat dünyasından davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen açılışta, sanatçılar ney dinletisi eşliğinde özgün teknikleriyle ebru performansı sergiledi.

Büyükelçi Hasans, açılış öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergi için özel olarak Ankara'dan İstanbul'a geldiğini belirterek, "Buraya gelip bu serginin açılışına katılmak eşsiz bir fırsat çünkü kültür insanlar arasında bağ kurulmasını sağlıyor. Günümüzde insanlar arasında temas sağlamak ve bu teması sürdürmek çok önemli." dedi.

Hasans, "Sanat evrensel bir dildir, sınırları yoktur. Bugün sergilenen tüm bu sanat eserleri nasıl işbirliği yapabileceğimizi gösteriyor. Bizler aynı insanlarız ve aynı bütünün parçalarıyız. Aslında sanatın kendisi de barışın bir parçası." şeklinde konuştu.

Letonyalı üç ebru sanatçısının eserlerini bir arada görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hasans, "Ebru sanatı günümüzde hala yaşıyor. Sadece yaşıyor olmakla kalmıyor, Türkiye ile Letonya arasında köprüler kurmaya devam ediyor. Bu, bizim elçiler olarak yaptığımız şeyle aynı, köprüler kuruyoruz. Duvarlar kurmaktansa köprüler kurmak daha iyidir. Sadece Türk sanatseverlere değil, tüm dünyadaki sanatseverlere köprüler kurmak hoşuma gidiyor." değerlendirmesini yaptı.

Bağımsız Sanat Vakfı Başkanı ve serginin küratörü Hülya Yazıcı, Letonyalı sanatçıların eserlerinin yer aldığı farklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Sanatçıların 15 yıl önce İstanbul'da ebruyla tanıştıklarnı ve bu sanatı farklı bir boyutta yorumladıklarını ifade eden Yazıcı, "Bizim kadim sanatlarımızın dünyanın her yerine gitmesi, sanatçıların onlara farklı bir bakış, farklı bir yorum getirmesi çok güzel. Tekneyi kullanarak ama özgün işler yapmışlar, bu bizde çok yapılmayan bir şey. Biz daha çok geleneği olduğu gibi sürdürmeyi seviyoruz." görüşünü paylaştı.

Yazıcı, Bağımsız Sanat Vakfı'nda sanatını farklı bir uslupla, zamana uygun işleyen sanatçılara yer vermeye çalıştıklarını, Letonyalı sanatçıların eserlerini beğendiğini ve sergilemek istediğini kaydetti.

"Tasavvufa merakları dolayısıyla ebru sanatını öğrenmek istediler"

Ebru Sanatçısı Özden Aydın, yaklaşık 20 senedir ebru sanatıyla ilgilendiğini belirterek, "Geleneksel ebrunun 5. kuşak temsilcisiyim. Bugün Letonyalı öğrencilerimle onların ebru tarzında yorumladığı eserler ve klasik ebru eserlerini bir araya getiren 'Suya Yazılan' sergisinde bir araya geldik." dedi.

Öğrencileriyle 2018'de Mevlana ihtifallerinde tanıştıklarını anlatan Aydın, "Onlar tasavvufa merakları dolayısıyla ebru sanatını öğrenmek istediklerini söylediler, böylelikle yolculuğumuz başladı. Sonra onlar beni Letonya'ya davet ettiler ve ben yaklaşık 10 gün onların misafiri oldum. Bu süre içerisinde de onlara ebru ile alakalı geleneksel bilgi birikimimi aktarmaya çalıştım. Bu şekilde yolculuğumuz devam etti. Her sene onlar Türkiye'ye, ben Letonya'ya gitmek suretiyle bu çalışmaları geliştirdik." ifadelerini kullandı.

Aydın, Türkiye'nin yanı sıra Letonya, Mısır, Rusya ve Kanada gibi ülkelerden öğrenci grupları olduğunu, atölyesinde yetiştirdiği öğrencilerinin halen ders almaya devam ettiklerini, bazılarıyla çalışmalarının çevrimiçi sürdüğünü, bazılarının da aktif olarak her hafta derslere katıldıklarını söyledi.

"Avrupa tarzında inanılmaz eserler ortaya çıkarıyoruz"

Letonya'dan ebru sanatçıları Dzintra Zvingule, Natalija Jumike, Ilze Krage de ebru sanatına ve sergiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Krage, İstanbul'da Özden Aydın'dan ders aldıklarını ve 8 yıl boyunca yaptıkları ebru çalışmalarını sergilemek için geldiklerini belirterek, "Ebru bizim için sadece bir sanat değil, sadece resim yapmıyoruz aynı zamanda kendimizi sakinleştiriyoruz. Sanat, bizi iyileştiriyor." yorumunu yaptı.

Çizim sürecine dönüşen bu sanatı sevdiklerinin altını çizen Jumike, "Avrupa'da neredeyse her şey zihninizin kontrolü altında. Ama bu her hafta yapmaktan zevk aldığımız özel bir şey. Avrupa tarzında inanılmaz eserler ortaya çıkarıyoruz. Bunu yapmak için çok zaman ve emek harcıyoruz ve uygulamalarını daha da iyi hale getirmek için sık sık Türkiye'deki öğretmeninize danışıyoruz." şeklinde konuştu.

Sanatçı Zvingule ise aynı dilde konuşmamalarına rağmen Özden Aydın ile iyi anlaştıklarını, sanatın insanları birbirine bağladığını, her geçen gün ebru hakkında daha fazla şey öğrenmeye istekli olduklarını ifade etti.

Sergi, 28 Şubat'a kadar görülebilecek.