Levent Gök, 2024 İnsan Hakları Ödülü\'ne Layık Görüldü

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(ANKARA)- Sosyal Demokrasi Derneği (SDD), 2024 İnsan Hakları Ödülü'nün önceki dönem TBMM Başkanvekili Levent Gök'e verilmesini kararlaştırdı. Gök'e ödülü 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde düzenlenen törenle verilecek.

Sosyal Demokrasi Derneği'nin (SDD) bu yılki SDD 2024 İnsan Hakları Ödülü, insan hakları savunuculuğu konusundaki çalışmaları ve " Roboski: Uludere'nin Gözyaşları" adlı kitabıyla bu alanda hafızalara kazınan, önceki dönem CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Levent Gök'e takdim edilecek.

Etkinliğin bir diğer önemli konuğu ise Viyana Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Neval Oğan Balkız olacak. Balkız, " Türkiye'nin İnsan Hakları Sorunsalı" başlıklı sunumuyla akademik bilgi ve deneyimini katılımcılarla aktaracak. Sunumda, Türkiye'deki insan hakları gündeminin zorlukları ve çözüm yolları tartışılacak; katılımcıların sorularıyla interaktif bir tartışma ortamı sağlanacak. Oturum, hem insan hakları mücadelesine dair yeni perspektifler kazandıracak hem de bu konuda farkındalığı artıracak.

SDD'den yapılan açıklamada, "Sosyal Demokrasi Derneği, insan hakları, toplumsal adalet, demokrasi ve eşitlik konularında toplumsal farkındalık yaratmayı amaçlayan bir düşünce kuruluşu olarak bu tür etkinliklerle kamuoyuna ilham vermeyi sürdürüyor. İnsan haklarının korunması, savunulması ve geliştirilmesi konularında toplumun tüm kesimlerinin katkısına ihtiyaç olduğuna inanan derneğimiz, İnsan Hakları Günü'nde bu değerlerin bir kez daha hatırlanmasını sağlayacak bir etkinlik düzenliyor. Bu özel ödül töreni, yalnızca geçmişteki başarıları takdir etmekle kalmayacak, aynı zamanda gelecekteki insan hakları mücadelelerine rehberlik edecek bir farkındalık platformu olacaktır" denildi.

Ödül töreni, 10 Aralık 2024 İnsan Hakları Günü'nde saat 18.00'de Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenecek.