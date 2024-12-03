Levent Gök, 2024 İnsan Hakları Ödülü'ne Layık Görüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Levent Gök, 2024 İnsan Hakları Ödülü'ne Layık Görüldü

Levent Gök, 2024 İnsan Hakları Ödülü\'ne Layık Görüldü

Sosyal Demokrasi Derneği, 2024 İnsan Hakları Ödülü'nü önceki TBMM Başkanvekili Levent Gök'e verecek. Ödül töreni 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde gerçekleştirilecek.

03.12.2024 11:15  Güncelleme: 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- Sosyal Demokrasi Derneği (SDD), 2024 İnsan Hakları Ödülü'nün önceki dönem TBMM Başkanvekili Levent Gök'e verilmesini kararlaştırdı. Gök'e ödülü 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde düzenlenen törenle verilecek.

Sosyal Demokrasi Derneği'nin (SDD) bu yılki SDD 2024 İnsan Hakları Ödülü, insan hakları savunuculuğu konusundaki çalışmaları ve " Roboski: Uludere'nin Gözyaşları" adlı kitabıyla bu alanda hafızalara kazınan, önceki dönem CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Levent Gök'e takdim edilecek.

Etkinliğin bir diğer önemli konuğu ise Viyana Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Neval Oğan Balkız olacak. Balkız, " Türkiye'nin İnsan Hakları Sorunsalı" başlıklı sunumuyla akademik bilgi ve deneyimini katılımcılarla aktaracak. Sunumda, Türkiye'deki insan hakları gündeminin zorlukları ve çözüm yolları tartışılacak; katılımcıların sorularıyla interaktif bir tartışma ortamı sağlanacak. Oturum, hem insan hakları mücadelesine dair yeni perspektifler kazandıracak hem de bu konuda farkındalığı artıracak.

SDD'den yapılan açıklamada, "Sosyal Demokrasi Derneği, insan hakları, toplumsal adalet, demokrasi ve eşitlik konularında toplumsal farkındalık yaratmayı amaçlayan bir düşünce kuruluşu olarak bu tür etkinliklerle kamuoyuna ilham vermeyi sürdürüyor. İnsan haklarının korunması, savunulması ve geliştirilmesi konularında toplumun tüm kesimlerinin katkısına ihtiyaç olduğuna inanan derneğimiz, İnsan Hakları Günü'nde bu değerlerin bir kez daha hatırlanmasını sağlayacak bir etkinlik düzenliyor. Bu özel ödül töreni, yalnızca geçmişteki başarıları takdir etmekle kalmayacak, aynı zamanda gelecekteki insan hakları mücadelelerine rehberlik edecek bir farkındalık platformu olacaktır" denildi.

Ödül töreni, 10 Aralık 2024 İnsan Hakları Günü'nde saat 18.00'de Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenecek.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Kültür Sanat, Levent Gök, Demokrasi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Levent Gök, 2024 İnsan Hakları Ödülü'ne Layık Görüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:44 Bahçeli’den kalesine bayrak asılan Halep’le ilgili çok konuşulacak çıkış Bahçeli'den kalesine bayrak asılan Halep'le ilgili çok konuşulacak çıkış
11:08 Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı
10:24 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti
10:17 Ayhan Bora Kaplan davasında nihai karar belli oldu Ayhan Bora Kaplan davasında nihai karar belli oldu
09:51 Suriye’de “Meksika Açmazı“: MİT 3 aylık hazırlık sonrası tam kadro sahaya indi Suriye'de "Meksika Açmazı": MİT 3 aylık hazırlık sonrası tam kadro sahaya indi
17:43 Mustafa Destici’ye “Mustafa Kemal’in askeri misiniz“ diye soruldu Mustafa Destici'ye "Mustafa Kemal'in askeri misiniz?" diye soruldu
17:20 Öz ailesini arayan kadın, babasıyla hiç beklemediği bir yerden arkadaş çıktı Öz ailesini arayan kadın, babasıyla hiç beklemediği bir yerden arkadaş çıktı
16:57 Putin ve Pezeşkiyan’dan “Suriye“ görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı Putin ve Pezeşkiyan'dan "Suriye" görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı protesto eden 9 kişi tutuklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto eden 9 kişi tutuklandı
16:44 İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti
16:34 Programa damga vuran an Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sinirlendi Programa damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sinirlendi
16:33 Galatasaray’daki 56 milyon euroluk karaborsa bilet soruşturmasında karar verildi Galatasaray'daki 56 milyon euroluk karaborsa bilet soruşturmasında karar verildi
16:31 Ripple XRP gözünü Ethereum tahtına dikti Ripple XRP gözünü Ethereum tahtına dikti
16:26 Adı Galatasaray ile de anılan Salah’ın yeni adresi belli gibi Adı Galatasaray ile de anılan Salah'ın yeni adresi belli gibi
16:24 Lüks araçla inşaat malzemesi taşıdı Lüks araçla inşaat malzemesi taşıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 12:20:44. #1.13#
SON DAKİKA: Levent Gök, 2024 İnsan Hakları Ödülü'ne Layık Görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.