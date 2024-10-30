Libya\'da Türkiye Cumhuriyeti\'nin 101. Yılı Kutlandı

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Libya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılı, Libya Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı Ramazan Ebu Cenah, çok sayıda bakan, milletvekili ve üst düzey zevatın katılımıyla kutlandı.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinin başkent Trablus'ta düzenlediği resepsiyon, vatan uğruna şehit düşenler için saygı duruşu ve iki ülke milli marşının çalmasıyla başladı.

Çok sayıda ülkenin diplomatik temsilcisi ve Libya'daki Türk vatandaşlarının da katıldığı resepsiyon, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajıyla devam etti.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılını kutlamak için resepsiyona katılan tüm katılımcıları ağırlamaktan onur duyduğunu söyledi.

Libya Başbakan Yardımcısı Ebu Cenah da, konuşmasında, Cumhuriyetin kurulduğu günün tarihi bir gün olduğunu ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti için yeni bir başlangıcı temsil ettiğini söyledi.

İki ülke ilişkilerinin son dönemde yeni bir aşamaya ulaştığını kaydeden Ebu Cenah, "Bu tarihi gün münasebetiyle Türkiye ve Libya'yı bir araya getiren kardeşlik ilişkileri ve iki ülke halkını birbirine bağlayan sağlam bağları tekrar anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, Libya'nın istikrarının tüm bölgenin istikrarı olduğuna inanarak, Libya'ya karşı karşıya olduğu zorluklarla mücadelesinde yardımcı olarak katkıda bulundu." ifadelerini kullandı.

Ebu Cenah, Cumhuriyetin kurulduğu tarihi gün münasebetiyle Türki hükümeti ve halkına tebriklerini sunduğunu ve kalkınma ve refah dileklerinde bulunduğunu dile getirdi.

TİKA'nın düzenlediği ebru sanatı kursuna katılan öğrencilerin eserleri sergilendi

Resepsiyonun düzenlendiği salonda, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Libya Kültür Bakanlığı ile işbirliği içinde düzenlediği ebru sanatı kursuna katılan öğrenciler, ebru sanatı çalışması yaptı.

Salonda çok sayıda Libyalı sanatsever öğrencinin yaptığı ebru ve hat sanatı eserleri de sergilendi.

Resepsiyona, Başbakan Yardımcısı Ebu Cenah'ın yanı sıra, Kültür Bakanı Mebruke Tugi, Çevre Bakanı İbrahim El-Urbi Münir, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed el-Huveyc, Petrol Bakanı Halife Abdussadık, Ulaştırma Bakanı Muhammed Şuhubi, Yerel Yönetimler Bakanı Bedreddin et-Tumi, Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonuna Başkan Vekili Stephanie Koury de katıldı.