Siyasi Parti Liderleri Oy Kullanacakları Yerleri Açıkladı

Güncel

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi İlkokulu'nda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel Manisa'da Yunusemre ilçesi 23 Nisan İlkokulu'nda oyunu kullanacak.

YSK, seçimde kayıtlı seçmen sayısını, 61 milyon 441 bin 882 olarak belirledi. YSK'nın verilerine göre, 18 yaşını dolduran 1 milyon 32 bin 610 kişi, bu seçimde ilk kez oy kullanacak. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 binden fazla sandık kurulacak.

Türkiye, yeni yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına gitmeye hazırlanırken, siyasi parti liderlerinin oy kullanacakları yerler de belli oldu.

ANKA'nın derlediği bilgilere göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi İlkokulu'nda kullanacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Manisa'da Yunusemre ilçesinde 23 Nisan İlkokulunda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Anıttepe Ortaokulunda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara Bilkent'te T. Emlak Bankası Ortaokulunda, DEM Parti Eş Genel Başkanı, Tülay Hatimoğulları Adana Çukurova'da Ayşe Atıl İlkokulunda; DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Ankara'nın Çankaya ilçesi Ahmet Vefik Paşa İlkokulu'nda, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Ankara Çankaya Lisesi'nde, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu İstanbul'da Eyüpsultan Göktürk Nejat Sabuncu İlkokulu'nda, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara Bilkent Emlak Konut Ortaokulunda, TİP Genel Başkanı Erkan Baş İstanbul Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de Ankara'da Özel Şener Çakmak Anadolu Lisesinde oyunu kullanacak.

İSTANBUL

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayı Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmamhatip Lisesi'nde, AKP İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum da Kağıthane İmece İlkokulu'nda oyunu kullanacak.

ANKARA

CHP Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanı adayı Mansur Yavaş Ümitköy Anadolu Lisesi'nde, AKP Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Turgut Altınok, Kocatepe İlkokulu'nda sandık başına gidecek.

İZMİR

CHP İzmir Büyükşehir Belediye başkanı adayı Cemil Tugay Karşıyaka'da Şehit Polis Samet Kırcalı Ortaokulu'nda, AKP İzmir Büyükşehir Belediye başkanı adayı Hamza Dağ, Bayraklı, Gümüşpala Şehit Nazım bey İlkokulu'nda oy kullanacak.