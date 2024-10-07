Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor, Yalova VİP'i 85-69 Mağlup Etti - Son Dakika
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Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor, Yalova VİP'i 85-69 Mağlup Etti

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor, Yalova VİP Takımı'nı 85-69 skorla yenerek sezonun 4. maçında 3. galibiyetini aldı. Maç boyunca üstün bir performans sergileyen takım, taraftarların ve yöneticilerin desteğiyle keyifli bir galibiyet elde etti.

07.10.2024 15:32
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(MANİSA) - Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, sahasında konuk ettiği Yalova VİP Takımı'nı 85-69 skorla mağlup etti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) 4'üncü hafta karşılaşmalarında Yalova VİP Takımını evinde ağırlayan Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, maçın gülen tarafı oldu. Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'ndaki karşılaşmada ilk yarı 57-34 Belediyespor'un üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci yarıda da hakimiyetini koruyan Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, maçı 85-69 kazandı. Kırmızı siyahlılar, bu sezon yaptığı 4 maçın 3'ünü kazandı.

Belediye Başkanı Çetin Akın, Eşi Sabriye Akın, Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)  İlçe Başkanı Hasan Ayma, Belediyespor yönetim kurulu üyeleri ve Turgutlu Belediyesi daire müdürleri ve taraftarlar karşılaşmayı tribünden izleyerek takıma destek oldu.

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Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü İstemihan Örücü, "Sahada iyi bir mücadele gösterdik ve maç boyunca üstünlüğümüzü koruduk. Evimizde kazandığımız bu galibiyetten dolayı mutluyuz. Karşılaşmanın ilk anından itibaren de yanımızda olan Belediye Başkanı'mız Çetin Akın'a, Belediyespor Başkanı'mız Hüseyin Maliz'e ve sporseverlerimize ayrıca teşekkür ederiz" diye konuştu.

Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Çok güzel bir maçtı ve sonucunda da kazanan taraf biz olduk. Sahada en iyi şekilde mücadele eden oyuncularımıza, teknik ekibimize ve takımımıza desteğini bir an olsun göstermekten vazgeçmeyen taraftarlarımıza çok teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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