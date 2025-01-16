Likya Yolu'na Dayanıklı Turizm Projesi - Son Dakika
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Likya Yolu'na Dayanıklı Turizm Projesi

Fethiye'de tanıtılan DETOUR projesiyle Likya Yolu'nda sürdürülebilir turizm desteklenecek.

16.01.2025 16:46
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Tarihi Likya Yolu için yürütülen "Akdeniz Rotaları Boyunca Dayanıklı Turizm Ekosistemlerinin Geliştirilmesi Projesi"nin (DETOUR) tanıtım toplantısı Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı.

Muğla ve Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ortaklığında yürütülen ve Akdeniz rotalarında sürdürülebilir turizmi desteklemeyi amaçlayan proje kapsamında, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Salonu'nda toplantı gerçekleştirildi.

Programa, Fethiye Turizm Bürosu sorumlusu Saffet Dündar, Likya Yolu'nun keşfedilmesine öncülük eden Kültür Rotaları Derneği Başkanı Kate Clow ve Kültür Rotaları Derneği, DETOUR Proje Koordinatörü Çağla Kosova katıldı.

Toplantıda konuşan Dündar, projenin Fethiye'den Antalya'nın Konyaaltı ilçesine uzanan Likya Yolu'ndaki sürdürülebilir turizme katkı sağlayacağını belirterek, yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Clow da proje kapsamında bölgedeki işletmelere sağlanacak desteklerden bahsederek, projenin hem yerel ekonomiyi güçlendirmeye hem de sürdürülebilir turizm uygulamalarını yaygınlaştırmaya yönelik katkılar sağlayacağını ifade etti.

Kosova ise projenin 2 milyon avro bütçesi olduğunu, İtalya, Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan olmak üzere dört ülkede eş zamanlı gerçekleştirileceğini belirtti.

Kosova, Proje sonunda, Türkiye'den seçilecek 10 işletmeye, yenilikçi projelerini hayata geçirebilmeleri için 25 bin avro hibe sağlanacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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