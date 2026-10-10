BİLSEM öğrencisinin uyku apnesi-demans araştırması tıp dergisinde yayımlandı

İZMİR'deki Konak Şehit Ömer Halisdemir Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) eğitim gören 12'nci sınıf öğrencisi Ece Defne Uzak (17), danışman öğretmeni Tolga Yardımcı ile yaklaşık 2 yıl süren araştırmasını tıp dergisine taşıdı. Uyku apnesi ile demans arasındaki olası biyolojik bağlantıyı inceleyen Uzak'ın çalışması, Current Journal of Medical Research dergisinde yayımlandı.

İzmir'de Konak Şehit Ömer Halisdemir BİLSEM'de eğitim gören 12'nci sınıf öğrencisi Ece Defne Uzak, danışman öğretmeni Tolga Yardımcı ile yaklaşık 2 yıl süren araştırmasında, uyku apnesi ile demans arasındaki olası biyolojik bağlantıyı inceledi. Hastalardan alınan tükürük ve idrar örneklerinde amiloid beta protein düzeylerini araştıran öğrencinin çalışması, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi'nin resmi yayını olan 'Current Journal of Medical Research' adlı tıp dergisinde yer aldı. Yürütülen araştırma, demans riskinin erken değerlendirilmesine yönelik yeni çalışmalar için bilimsel bir adım oldu. Uzak, "Bilime olan ilgim küçük yaşlardan itibaren başladı. Çevremde merak ettiğim şeylerin nedenlerini araştırırken, özellikle insan vücudunun çalışması ve hastalıkların ortaya çıkışı ilgimi çekti" dedi.

'GELECEKTE DOKTOR OLMAK İSTİYORUM'

Yaşlı nüfusun artmasıyla demans ve Alzheimer gibi hastalıkların yarattığı yükün dikkatini çektiğini belirten Uzak, "Uyku apnesinin de değiştirilebilir bir risk faktörü olduğunu öğrenince, bu hastalıklar arasındaki ilişkiyi ve amiloid beta proteinlerini incelemeye karar verdik. Hastalar için zor olan girişimsel yöntemler yerine, tükürük ve idrar gibi kolay ve konforlu örneklerle bu proteinleri ölçme fikrinden yola çıktık. Hipotezimizi destekleyen sonuçları ilk gördüğümde büyük bir heyecan ve daha fazla araştırma yapma isteği duydum. Çalışmamızın bir tıp dergisinde makale olarak yayımlanması ise benim için çok büyük bir mutluluk, gurur ve motivasyon kaynağı oldu. BİLSEM öğrencisi olarak tıp literatürüne katkı sağladım. Çalışmamız Current Journal of Medical Research adlı tıp dergisinde yayınlandı. Gelecekte doktor olmak istiyorum. Genetik, nörobilim veya biyoteknoloji gibi alanlarda bilimsel çalışmalar yürütmek istiyorum. Temel hedefim, insan sağlığını iyileştirmeye ve hastalıkların erken teşhis edilmesine yönelik araştırmalara imza atan bir bilim insanı olmak" ifadelerini kullandı.

'GÜNLÜK SOHBETLERİMİZ ÇOĞU ZAMAN TIP ALANINDA OLUYORDU'

Konak Şehit Ömer Halisdemir Bilim Sanat Merkezi Biyoloji Öğretmeni Tolga Yardımcı ise "Öğrencimizle 7'nci sınıftan beri çalışıyorum. Kızımız şu an 12'nci sınıf öğrencisi. Yıllar içinde biyolojinin birçok konusu hakkında projeler yürüttük. Bizim derslerimizin konusu her zaman bilimsel düşünme üzerine. Günlük sohbetlerimiz bile çoğu zaman tıp alanında oluyordu. Ece Defne, küçük yaşlardan beri hep doktor olmak istediğini söyler. Biz de son yıllarda kendisi ile olan çalışmalarımızı tıp literatürü üzerinden yürüttük. Yaptığımız araştırmalar sonunda bir proje fikrimiz oluştu ve bizler için daha detaylı çalışmalar başladı. Yaklaşık 2 yıl süren bu projede birlikte çalıştık. Toplumda oldukça yaygın görülen uyku apnesi ile demans arasındaki biyolojik bağlantıyı araştırdık" dedi.

'ECE DEFNE BU SÜREÇTE ÇOK SIKI ÇALIŞTI'

Ece Defne'nin bu süreçte çok sıkı çalıştığını söyleyen Yardımcı, "Birlikte araştırmalarımızı tamamladıktan sonra uyku apnesi ile demans arasındaki biyolojik bağlantıyı kendi belirlediğimiz yöntem ile çalışmamız gerekiyordu. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Akademisyenlerinden bu konuda destek istedik. Ece Defne araştırmanın tümünde aktif görev aldı. Birlikte başladığımız bu yolculukta eminim öğrencim 'Ece Defne Uzak' geleceğin doktoru olarak çalışmalarını sürdürecektir" diye konuştu.