Londra'da Filistin Destek Gösterisi - Son Dakika
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Londra'da Filistin Destek Gösterisi

İngiltere'de on binlerce kişi, kısıtlamalara rağmen Filistin'e destek için Londra'da toplandı.

18.01.2025 20:16
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İngiltere'de on binlerce Filistin destekçisi, polisin daha önce kararlaştırılan güzergahı yasaklamasına ve ciddi kısıtlamalar getirmesine rağmen başkent Londra'da gösteri düzenledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılarından bu yana Londra'da Filistin'e destek için düzenlenen gösteriye katılan protestocular, Başbakanlık Ofisi'nin de bulunduğu Whitehall Caddesi'nde toplandı.

Gazze'de ateşkesin sağlanmasıyla, İsrail'in bombardımanının sona erecek olmasının "sadece başlangıç" olduğu görüşünü paylaşan göstericiler, kısıtlama olmaksızın insani yardımların akışını sağlamak üzere İsrail'in Gazze kuşatmasını derhal kaldırılması ve ateşkesin kalıcı olması çağrısında bulundu.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, Londra Metropolitan Polisi'nin protestocuların "sinagog yakınlarında" toplanacağını öne sürerek önceden kararlaştırılan yürüyüş güzergahını yasaklaması ve getirdiği kısıtlamalara da tepki gösterdi.

Polisin yaptığı son duyuruda, göstericilerin Russell Meydanı'nda toplanmasını isteyen karara karşı çıkan Filistin destekçisi gruplar, aldıkları kararla toplandıkları Whitehall Caddesi'nde kalarak burada protesto düzenledi.

Yürüyüşe devam etmek isteyen göstericilerle polis arasında arbede çıktı

Whitehall'da yapılan konuşmaların ardından protestocular, İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin önüne yürümek istedi.

Polisin o güzergaha yürüyüşü yasaklayacağını duyurmasına tepki gösteren protestocular, Whitehall yakınlarındaki Trafalgar Meydanı'na kadar yürüdü fakat polis, barikatlar kurarak yolları kapattı.

Trafalgar Meydanı girişindeki Kanada'nın Londra Büyükelçiliği önünde durdurulan protestocular bu noktada oturma eylemine başladı.

Farklı noktalardan yürüyüşe devam etmek isteyen göstericilerle polis arasında arbede yaşanırken çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin yönetim binasının olduğu Portland Place'den Whitehall'a uzanan kısmı, Kasım 2024'te yürüyüş güzergahı kabul eden İngiliz polisi, 9 Ocak'ta yürüyüş güzergahında olmayan bir sinagoga zarar vereceği gerekçesiyle bu taahhüdünden vazgeçmişti. Polis, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasından bu yana düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşleriyle ilgili olarak, sinagogda belgelenmiş tek bir tehdit veya olay olmamasına rağmen güzergah yasağını kaldırmayacağını duyurmuştu.

İngiliz polisi, göstericilerin BBC önünde toplanmasını yasaklamıştı

Londra Metropolitan Polisi, 9 Ocak'ta yaptığı açıklamada, İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin binası önünde başlaması planlanan Filistin yürüyüşü için göstericilerin "sinagog yakınlarında" toplanacağını öne sürerek, Filistin destekçilerinin orada bir araya gelmesini yasaklamıştı.

Polis, Filistin Dayanışma Kampanyasının (PSC) planladığı yürüyüş öncesinde, "göstericilerin bir sinagogun çevresinde toplanmasını engelleme" gerekçesiyle yetkisini kullandığını bildirmişti. Londra Metropolitan Polisi, söz konusu yetkinin, BBC'nin yönetim binasının olduğu Portland Place ve çevresindeki alanda toplanmayı engellediğini kaydetmişti.

Organizatörler, yasağın hahambaşının baskısı üzerine getirildiğini bildirmişti

Yürüyüşün ana organizatörlerinden PSC'den yapılan açıklamada ise İngiliz polisinin, Hahambaşı Ephraim Mirvis'in baskısı üzerine bu yasağı getirdiği ifade edilmişti.

Açıklamada, "Hahambaşı, İsrail ordusunun Gazze'de gerçekleştirdiği korkunç ve suç teşkil eden eylemlerini açıkça kutlamış ve bu eylemleri 'sorumluluk sahibi saygın bir ülkenin yapabileceği en olağanüstü şey' olarak nitelendirmiştir." ifadesi yer almıştı.

Ayrıca PSC'nin Filistin yürüyüşlerinin Yahudi halkına karşı düşmanca ya da onlara yönelik tehdit olduğu iması reddedilmişti.

Filistin destekçisi gruplar, polisin kararına uymayacaklarını açıklamıştı

PSC'den daha sonra yapılan bir diğer açıklamada da Filistin'e destek yürüyüşü için göstericilerin BBC binası önünde toplanmasını yasaklayan polis kararına uymayacakları bildirilmişti. Açıklamada, Londra Metropolitan Polisinin Filistin yürüyüşünü engelleme çabasına rağmen organizatörlerin BBC önünde protesto düzenlemekte kararlı oldukları belirtilmişti.

İngiliz polisin bir sonraki duyurusunda ise göstericilerin Russell Meydanı'nda toplanması gerektiği yönündeki kararına tepki gösteren PSC, polisin söz konusu kısıtlamaları kaldırması çağrısında bulunarak, aksi taktirde Whitehall'da toplanacaklarını ve burada protesto düzenleyeceklerini aktarmıştı.

Hahambaşı Mirvis, geçen yıl yaptığı açıklamalarda, Filistin'e destek yürüyüşleriyle ilgili rahatsızlığını İngiliz polisine aktardığını ve görüşmelerin sürdüğünü kaydetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Londra'da Filistin Destek Gösterisi - Son Dakika

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