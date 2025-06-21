Londra\'da Filistin Destekçisi Gösteri

İngiltere'nin başkenti Londra'da on binlerce Filistin destekçisi, İsrail'in Gazze ve İran saldırıları ile İngiltere hükümetinin İsrail'e silah satışlarını sürdürmesini protesto etti.

Londra'da on binlerce kişi Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC), Savaşı Durdur Koalisyonu, Aksa'nın Dostları ve Nükleer Silahsızlanma Kampanyası gibi sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla kentin Russell Square bölgesinde toplandı.

Filistin destekçileri, İsrail'in Gazze ve İran'a yönelik saldırıları ile İngiltere hükümetinin İsrail'e silah satışlarını sürdürmesine tepki gösterdi.

Eylemciler, "Özgür Filistin", "Hemen ateşkes", "Ellerini Gazze'den çek, ellerini İran'dan çek" ve "(İngiltere Başbakanı) Keir Starmer saklanamazsın, seni soykırımla yargılayacağız" sloganları attı.

Öte yandan, bir grup İsrail ve devrik İran Şahlığı yanlısı, Filistin'e destek yürüyüşüne karşı eylem düzenledi.

Grupların arasında arbede yaşanmaması için Filistin'e destek yürüyüşü organizatörleri ve polis tarafından iki taraf arasında tampon alan oluşturuldu.

"Çocuklar korkusuz yaşamak ne demek bilmiyor"

Filistin destekçileri yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşün ardından, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın da bulunduğu Downing Sokağı girişine ulaştı.

Burada kurulan platformdan eylemcilere seslenen Gazzeli gazeteci İbrahim Khadra, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sürerken dünyaya gelen kuzeninin hayatta duyduğu ilk şeylerin bomba sesleri olduğunu ifade etti.

Gazze'de İsrail saldırılarının 600 günden uzun süredir devam ettiğini kaydeden Khadra, "Çocuklar korkusuz yaşamak ne demek bilmiyor." diye konuştu.

Milletvekili Apsana Begum de konuşmasında İsrail'in yardım sırasında bekleyen Gazzelileri öldürdüğüne dikkati çekerek, "İsrail'in İran saldırısından bu yana Gazze ve Batı Şeria'da saldırılar arttı. İsrail'in Gazze, Batı Şeria, İran, Suriye, Yemen ve Lübnan saldırıları her şeyi daha tehlikeli hale getirdi. İngiltere'nin müttefiki İsrail soykırım yapıyor, Birleşmiş Milletler bunu tekrar tekrar kınıyor, insan hakları görmezden geliniyor ama İngiltere'deki politik yapı başka yöne bakıyor." diye konuştu.

Begum, İsrail'le iş yapan şirketlere yönelik eylemleriyle tanınan Palestine Action'ın yasaklı örgüt ilan edilmesine dair girişimlere karşı çıkacağını da söyledi.

Eski İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf da konuşmasında yaklaşık 20 yıl önce Irak savaşına hayır diyen 1,5 milyon kişinin Londra'daki yürüyüşünü hatırlattı.

İngiltere'nin İran'a karşı İsrail yanında saf tutmaması gerektiğini kaydeden Yusuf, "Dönemin başbakanı Tony Blair'e söylediğimizi buradan Keir Starmer'a söylüyorum. Bunları bizim adımıza yapmıyorsun. Kendi politikan için ülkemizin çocuklarını savaşa yollama." ifadelerini kullandı.

İsrail'e tepki gösterenlerin antisemitik ve Hamas destekçisi olmakla suçlanmasına da tepki gösteren Yusuf, "Çocukların ölmemesini istemek sizi antisemitik yapmaz. 2 milyon insana yardım istemek sizi antisemitik yapmaz. Bunlar sizi insan yapar." dedi.

Yusuf, Başbakan Starmer'ı Filistin devletini tanımaya çağırdı.