Londra'da Ukrayna Güvenliği Zirvesi - Son Dakika
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Londra'da Ukrayna Güvenliği Zirvesi

AB ülkeleri, Londra'da Ukrayna ve Avrupa-Atlantik güvenliğini görüşmek üzere toplandı.

12.05.2025 19:06
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İngiltere, Fransa, Almanya, Polonya, İtalya ve İspanya dışişleri bakanları ile Avrupa Birliği'nden (AB) temsilciler, başkent Londra'da Ukrayna ve Avrupa-Atlantik güvenliğini ele aldı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy'nin ev sahipliğinde, Fransa, İtalya, Almanya, İspanya ve Polonya dışişleri bakanları ile AB'den temsilciler, Londra'da Weimar+ formatında bir araya geldi.

Toplantının ardından yapılan ortak yazılı açıklamada, yetkililerin, Rusya-Ukrayna savaşı ve Avrupa-Atlantik güvenliğini görüşmek üzere Londra'da toplandıkları belirtildi.

Açıklamada, "Ukrayna halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu, Rusya'nın son saldırılarının kurbanlarına duyduğumuz sempatiyi ve Ukrayna'nın uluslararası alanda tanınan sınırları dahilinde güvenliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiğimiz tam desteği yineledik." ifadesi kullanıldı.

ABD öncülüğündeki barış çabalarının ve bu hafta yeni görüşmelerin yapılması ihtimalinin memnuniyetle karşılandığı kaydedilen açıklamada, "Rusya, şu ana kadar ilerleme kaydetmek için ciddi niyet göstermedi. Bunu gecikmeksizin yapmalı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, adil, kapsamlı ve kalıcı barış görüşmelerine alan yaratmak üzere Ukrayna'nın derhal, tam ve koşulsuz 30 günlük ateşkes çağrısının desteklendiği vurgulanarak, "Herhangi bir barış ancak Birleşmiş Milletler (BM) Şartı da dahil uluslararası hukuka dayanırsa ve Ukrayna gelecekteki herhangi bir Rus saldırısına karşı caydırıcı ve savunucu olabilirse kalıcı olacaktır." ifadeleri yer aldı.

Toplantıya katılan ülkelerin, Ukrayna için sağlam güvenlik garantileri konusunda kararlı olduğu belirtildi. Açıklamada, buna, gelecekteki herhangi bir barışta güven yaratmaya yardımcı olabilecek ve Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerinin yenilenmesini destekleyebilecek hava, kara ve deniz güvence kuvvetleri koalisyonunun oluşturulmasını araştırmanın da dahil olduğu aktarıldı.

Ayrıca, açıklamada, Ukrayna'nın gelecekteki güvenliğinin ekonomisiyle de desteklenmesini sağlamak üzere yeniden yapılandırma ve iyileştirme taahhütleri üzerinde çalışılacağı vurgulandı.

Açıklamada, " Kremlin'in gelirlerini sınırlandırarak, gölge filoyu sekteye uğratarak, petrol tavan fiyatını sıkı tutarak ve Rus enerjisine yönelik kalan ithalatımızı azaltarak Rusya'nın savaş yürütme kabiliyetini azaltmak için iddialı tedbirler almayı kabul ettik." ifadesine yer verildi.

"Avrupa ülkeleri kendi güvenliğimizin sağlanmasında daha da büyük rol oynamalı"

Avrupa-Atlantik güvenliği konusunda da ülkelerin, NATO'nun güvenlik ve refahın temel taşı olduğunu bir kez daha teyit ettiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İttifak 75 yılı aşkın süredir barışı güvence altına aldı. Güçlü bir transatlantik bağa, birbirimizi savunmaya yönelik sarsılmaz kararlılığa ve adil yük paylaşımına dayanan güçlü ve birleşik NATO, bunu sürdürmek için elzemdir. Avrupa-Atlantik bölgesindeki tüm alanlarda caydırma ve savunma ihtiyacını karşılamak üzere güvenlik ve savunma harcamalarını arttırarak NATO'yu ve Avrupalı müttefiklerin katkısını daha da güçlendireceğiz."

Açıklamada, İngiltere ve AB arasında gelişmiş güvenlik ve savunma ilişkilerinin kıtanın güvenliği için oldukça önemli olduğunun altı çizildi.

"Weimar Üçgeni" ittifakı, 1991'de Polonya, Almanya ve Fransa arasındaki uluslararası işbirliği için kurulmuştu. Bu ittifakta yer alan ülkelere, İtalya, İspanya, İngiltere ve AB de dahil edilerek "Weimar+" formatında toplantılar düzenleniyor.

Kaynak: AA

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