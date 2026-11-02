İngiltere\'de Filistin\'e destek eylemlerinde 4 bin 200 gözaltı

İngiltere'de Filistin yanlısı Palestine Action grubuna destek için düzenlenen gösteride 325 kişi gözaltına alındı. Ülkede grubun yasaklanmasına ilişkin hukuki süreç devam ediyor.

LONDRA'DA 325 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İngiltere'nin başkenti Londra'da, İsrail ile iş yapan şirketlere yönelik eylemleri nedeniyle yasaklanan Palestine Action'a destek gösterisinde yüzlerce kişi gözaltına alındı. Cumartesi günü ABD'nin Londra Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen gösteriye ilişkin son verileri açıklayan Londra Metropolitan Polisi, daha önce 139 olarak duyurulan gözaltı sayısının 325'e yükseldiğini bildirdi. Polis açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Dün (cumartesi) toplamda 325 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların büyük çoğunluğu, 320 kişi, Terör Yasası kapsamında yasaklı örgüte destek suçundan gözaltına alındı." Açıklamada, diğer 5 kişinin hangi gerekçeyle gözaltına alındığına ilişkin bilgi verilmedi.

GÖZALTI SAYISI 4 BİN 200'E ULAŞTI

İngiltere'de Palestine Action'ın yasaklanmasının ardından başlayan protestolar, binlerce kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlandı. 5 Temmuz 2025'ten bu yana, gruba destek amacıyla düzenlenen eylemlerde gözaltına alınanların toplam sayısı, son 320 kişinin de eklenmesiyle 4 bin 200'e yükseldi. Göstericiler, yasak kararının ifade özgürlüğünü engellediğini savunarak eylemlerini sürdürüyor. Protestolarda katılımcıların taşıdığı pankartlarda "Soykırıma karşıyım, Palestine Action'ı destekliyorum" ifadesi yer alıyor. Bazı göstericiler ise yasaklı örgüte destek verme suçlamasıyla gözaltına alınmayı göze alarak eylemlere katılıyor.

2 BİN 500 KİŞİNİN DAVASI KRİTİK KARARI BEKLİYOR

Palestine Action'a destek gösterilerinde gözaltına alınan yaklaşık 2 bin 500 kişi hakkında, yasaklı örgütleri desteklemek suçlamasıyla dava açıldı. Bu davaların duruşmaları, grubun yasaklanmasına ilişkin temyiz sürecinin ardından başlayacak. İngiltere'de yürürlükteki düzenlemelere göre yasaklı örgüte destek verme suçundan 14 yıla kadar hapis cezası uygulanabiliyor. Eylemlere katılanlar arasında özellikle ileri yaştaki İngiliz vatandaşlarının bulunması da dikkat çekiyor.

YÜKSEK MAHKEME 4 KASIM'DA TOPLANACAK

Palestine Action'ın hukuki statüsüne ilişkin süreçte gözler İngiltere Yüksek Mahkemesine çevrildi. Mahkeme, 4 Kasım'da grubun terör örgütü olarak yasaklanmasının hukuka uygunluğuna ilişkin temyiz başvurusunu görüşmeye başlayacak.