Lösemiyle Savaşan İrem'in Hayali: Doktor Olmak - Son Dakika
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Lösemiyle Savaşan İrem'in Hayali: Doktor Olmak

Lösemiyle Savaşan İrem\'in Hayali: Doktor Olmak

Samsun'da ilik nakli bekleyen 8 yaşındaki lösemi hastası İrem, doktor olmak istediğini ifade etti.

05.11.2024 12:23
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SAMSUN'un Salıpazarı ilçesinde ikinci kez ilik nakli olmayı bekleyen lösemi hastası İrem Memiş (8), doktor olmak istediğini belirterek, "Okuyup doktor olmak ve lösemi hastası çocukları iyileştirmek istiyorum" dedi.

Salıpazarı ilçesinde çiftçilikle uğraşan Erdal Memiş (51) ile ev kadını Nurcan Memiş'in (50) 4 çocuğundan İrem Memiş'e 3 yıl önce lösemi tanısı konuldu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi gören Memiş'e 2 yıl önce kök hücre nakli yapıldı. Ancak nakil tutmadı. İkinci nakil için umutla bekleyen İrem'in ailesi kızlarının sağlığına kavuşması için dua ediyor. İrem'in tedavi süreci doktorların gözetiminde sürerken, ilaç tedavisi tamamlandığında yeniden kök hücre nakli yapılması planlanıyor.

İrem'in sağlığına kavuşması için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Erdal Memiş (51), "2,5 yıldır tedavi görüyoruz. 2 yıl önce nakil oldu. Ancak tutmadı. Şimdi ilaç tedavisi görüyor. Doktorlarımız İrem'in iliğinin iyileşmesini bekliyor. İlk etapta bacaklarındaki ağrıdan dolayı yataktan kalkamıyordu. Eğer biraz daha geç kalsaymışız, işimiz biraz daha zormuş" diye konuştu.

'TEK HAYALİM DOKTOR OLMAK'

Tek hayalinin çocuk doktoru olmak olduğunu belirten lösemi hastası İrem Memiş, "Sağlığıma kavuşup okula gitmek istiyorum. Okuyup doktor olmak ve lösemi hastası çocukları iyileştirmek istiyorum" dedi.

Samsun Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği (LÖSAM) İrem'in tedavisi ile yakından ilgileniyor. Salıpazarı ilçesinden gelen aileyi LÖSEM misafirhanesinde ağırlayan dernek, aileye maddi destek sağlanması noktasında da katkı sağlıyor. LÖSAM Yönetim Kurulu Üyesi ve Sosyal İşler Başkanı Sema Danışmaz, İrem'in dernekte herkesin neşe kaynağı olduğunu söyleyerek, "İrem'in psikolojisi çok iyi. Rahatsızlığı da çok iyi. İlik nakli oldu ama tutmadı. Tutmamasına rağmen hayata pozitif bakıyor. Şimdi doktorlar ona ilik alıştırması yapıyor. 2'nci nakil için hazırlık yapıyorlar. Onun tekrar sağlığına kavuşacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Lösemiyle Savaşan İrem'in Hayali: Doktor Olmak - Son Dakika

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