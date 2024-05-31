LÖSEV, lösemili ve tedavi süren çocukları İstanbul turuna çıkardı - Son Dakika
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LÖSEV, lösemili ve tedavi süren çocukları İstanbul turuna çıkardı

LÖSEV, lösemili ve tedavi süren çocukları İstanbul turuna çıkardı

LÖSEV tarafından düzenlenen etkinlikte, lösemiyi yenen ve tedavisi süren yabancı ile Türk çocuklar İstanbul'u helikopterle gezdi. Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar tarihi ve turistik yerleri gökyüzünden izledi. Etkinlikle lösemili çocuklara moral ve motivasyon sağlanırken, hastalığa dikkat çekildi.

31.05.2024 16:38
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Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfınca (LÖSEV), "Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte, hastalığı yenen ve tedavileri süren yabancı ile Türk çocuklar helikopterle İstanbul turu attı.

LÖSEV, lösemili çocuklara farkındalık sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası" kapsamında, hastalıkla verdikleri mücadeleyi kazanan ve halen tedavileri süren Hırvatistan, Macaristan, Uruguay, Hindistan, Suriye, Bulgaristan, Polonya, Ukrayna, Moğolistan ve Bosna Hersek'ten davet edilen 10 çocuğu Türkiye'de ağırladı.

Sloganı bu yıl "Bütün Dünyada Lösemili Çocuklar Eşittir" olarak belirlenen hafta kapsamında, ilk durakları Ankara olan yabancı uyruklu çocuklar, hastalıkla mücadelesini kazanan ve halen teravisi süren Türkiye'deki çocuklarla bir araya gelerek bir dizi etkinliğe katıldı.

Ankara gezisinin ardından İstanbul'a gelen çocuklar tarihi yarımadayı gezdi. Çocuklar için daha sonra helikopter turu düzenlendi.

Atatürk Havalimanı'ndan kalkan helikopterlere gruplar halinde binen çocuklar İstanbul Boğazı, Topkapı Sarayı, Kız Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Galata Kulesi gibi tarihi ve turistik yerleri, kentin önemli yapılarını gökyüzünden izledi.

Helikopter turunun ardından çocuklara uçuş sertifikası verildi.

Lösemili çocukların 23 Nisan'ı olarak görülüyor

Etkinlikleri AA muhabirine değerlendiren LÖSEV Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Arzu Celalifer Ekinci, Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası'nı lösemili çocukların 23 Nisan'ı olarak gördüklerini söyledi.

Ekinci, amaçlarının dünyanın farklı ülkelerinden lösemili çocukları Türkiye'ye davet edip, Türk çocuklarıyla buluşturarak, bu hastalığın sadece kendi kaderleri olmadığını göstermek olduğunu ifade etti.

Çocukların moral ve motivasyonlarını artırmak, güzel vakit geçirmelerini ve dünyanın farklı ülkelerinden arkadaşlıklar edinmelerini sağlamak istediklerini söyleyen Ekinci, "Aynı zamanda uluslararası kamuoyunun dikkatini lösemi hastalığına çekerek bir farkındalık yaratma çalışması." dedi.

Ekinci, çok pahalı olan lösemi tedavisine hükümetlerin daha fazla yatırım yapması gerektiğine dikkati çekerek,"1998 yılında LÖSEV'i kurduğumuzda Türkiye'de lösemi tedavi başarı oranı yüzde 25'lerde iken bugün Ankara'daki LÖSENTA hastanemizde bu tedavi başarı oranı yüzde 94 oranında. Bunu tamamen bütüncül yaklaşımımıza borçluyuz." ifadelerini kullandı.

Herkesin iyileşmeyi hak ettiğini dile getiren Ekinci, "Çocuklar bizim geleceğimiz ve dünyanın her tarafındaki lösemili çocukların aynı imkanlardan yararlanması ve iyileşmeleri gerektiğini savunuyoruz." diye konuştu.

"Hayatımda ilk defa helikoptere bineceğim"

Hırvatistan'dan geziye katılan Victoria Oreskovic, 6 ay önce sağlığına kavuştuğunu anlatarak, "İki yıl önce hastalandım. Kemiklerim ağrıyordu, muayene olunca hastalığı buldular. 2 yıl tedavi gördüm." ifadelerini kullandı.

Oreskovic, yabancı arkadaşlar edinmeyi ve helikopterle her şeyi yukarıdan görmeyi çok sevdiğini söyledi.

Lösemi tedavisi süren Suriyeli Talin Doukmak, "4 gün Ankara'da gezdik. Dün İstanbul'a geldik, Topkapı Sarayı'na götürdüler bizi. Hayatımda ilk defa helikoptere bineceğim." diye konuştu.

Tedavi sürecinin devam ettiğini anlatan Enes Egehan Gerim, "Bugün Topkapı Sarayı'nı gezdik, sonra buraya geldik helikoptere bindik. Havadan Ayasofya-i Kebir Camii'ni, Topkapı Sarayı'nı gördük. Biraz baş dönmesi oldu. Uçağa bindim ama ilk kez helikoptere bindim. Tedirgin olduk biraz." dedi.

Gerim, yabancı çocuklarla arkadaş olduklarını belirterek, beden dili ve bildiği birkaç İngilizce kelimeyle iletişim kurduğunu söyledi.

Küçük yaşlarda lösemiyi atlattığını ifade eden Kaan Özdemir, "Artık nur topu gibiyim ama şimdi de obeziteyle kapışmak durumundayım. Bugün iyi geçti, helikoptere bindik, birazdan da tekne turuna gideceğiz. LÖSEV'e teşekkür ederim beni o lanet olası hastalıktan kurtardı. Bütün doktorlarıma teşekkür ediyorum, Allah hepsine uzun ömürler versin." diye konuştu.

Kaynak: AA

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