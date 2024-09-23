Lübnan'daki İsrail Saldırılarında Siviller Tehdit Altında - Son Dakika
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Lübnan'daki İsrail Saldırılarında Siviller Tehdit Altında

Lübnan\'daki İsrail Saldırılarında Siviller Tehdit Altında

UNIFIL, Lübnan'ın güneyinde İsrail'in saldırıları nedeniyle sivillerin güvenliği için endişeli.

23.09.2024 19:18
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Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail'in şiddetli saldırıları nedeniyle yüzlerce kişinin öldüğü Lübnan'ın güneyinde sivillerin hayatından ciddi endişe duyulduğunu bildirdi.

UNIFIL'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine Ekim 2023'ten bu yana en yoğun saldırılarını düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "UNIFIL, Lübnan'ın güneyinde sivillerin güvenliği konusunda ciddi endişelerini dile getiriyor." ifadesi kullanıldı.

UNIFIL Misyonu Başkanı ve Başkomutanı General Aroldo Lazaro'nun Lübnanlı ve İsrailli yetkililerle temasa geçerek, "acilen gerginliğin azaltılması" gerektiğini belirttiği aktarıldı.

Gerginliğin azaltılması ve bombardımanın durdurulması için çabaların sürdürüldüğü aktarılırken, "tehlikeli durumun daha da tırmandırılmasının" yalnızca İsrail-Lübnan sınır bölgesinde yaşayanlar için değil daha geniş bir bölgede yıkıcı sonuçlara yol açabileceği kaydedildi.

İsrail saldırılarında yüzlerce kişinin öldüğü hatırlatılan açıklamada, "Sivillere yönelik saldırılar sadece uluslararası hukukun ihlali değil aynı zamanda savaş suçu kapsamına girebilir." ifadesine yer verildi.

Diplomatik çözüm çağrısının yinelendiği ve taraflardan "sivillerin hayatına öncelik vermesi ve onları tehlikeye atmaması" istenen açıklamada, kalıcı istikrarın sağlanması için "her zamankinden daha fazla önem taşıyan" Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararının uygulanması gerektiği vurgulandı.

BMGK'nin 1701 sayılı kararı

BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü askeri nüfuzu altında bulunuyor.

İsrail'in Lübnan'a bugünkü saldırılarında 274 kişi öldü

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, bugünkü saldırılarda 24'ü çocuk, 39'u kadın 274 kişinin öldüğünü, 1024 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan'daki İsrail Saldırılarında Siviller Tehdit Altında - Son Dakika

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