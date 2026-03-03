Lübnan'dan Hizbullah'a Yasak - Son Dakika
Lübnan'dan Hizbullah'a Yasak

03.03.2026 13:52
Lübnan hükümeti, Hizbullah'ın askeri faaliyetlerini yasaklayarak güvenlik önlemleri aldı.

Lübnan hükümetinin, İran'a destek amacıyla İsrail'e misilleme saldırısında bulunan Hizbullah'ın güvenlik ve askeri faaliyetlerini yasaklama kararı ülkede siyasi ve güvenlik boyutlarıyla tartışmalara yol açtı.

Lübnanlı askeri uzman Naci Melaib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kararın temel amacının ülkeyi korumak olduğunu belirterek, "Hükümet, Lübnan topraklarından İsrail'e yönelik herhangi bir ateş açılması durumunda devletin sorumlu tutulmasının önüne geçmek istiyor." dedi.

Başbakan Nevvaf Selam, dün, Hizbullah'ın askeri ve güvenlik faaliyetlerinin yasaklandığını, partinin rolünün siyasi alanla sınırlandırıldığını duyurmuştu.

Selam ayrıca orduya, Litani Nehri'nin kuzeyindeki silahların devlet kontrolü altına alınması planını uygulama talimatı verdi.

Karar, Lübnan ordusunun ocak ayında Litani Nehri'nin güneyinde, Hizbullah'a ait silahlar da dahil olmak üzere tüm silahların devlet kontrolünde toplanmasına yönelik planın ilk aşamasında ilerleme kaydedildiğini açıklamasının ardından geldi.

Ancak İsrail'in ateşkesi ihlal eden saldırıları ve devam eden gerilim süreci olumsuz etkiliyor.

Lübnan meclisindeki Hizbullah'a bağlı Direnişe Bağlılık Bloğu Başkanı Milletvekili Muhammed Raad ise kararı reddederek hükümeti "gerilimi artıracak adımlardan kaçınmaya" çağırdı.

"Karar alındı"

Askeri uzman Melaib, kabine toplantısında Hizbullah ve Emel Hareketi'ne mensup bakanların itirazlarını dile getirdiklerini ancak geri adım atılmadığını belirterek, "Bu durum kararın alındığı ve uygulanması gerektiği anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Kararın en önemli maddelerinden birinin Hizbullah'ın silahlarının teslim edilmesi olduğunu kaydeden Melaib, bu sürecin Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile parti yönetimi arasında belirlenecek bir takvim çerçevesinde yürütülebileceğini söyledi.

Melaib, Hizbullah'ın karara uymaması halinde ise, "Başbakanın iç savaşı reddeden yaklaşımı çerçevesinde, uygulamanın zorla başlayabileceğini" dile getirdi.

"Sonraki aşama belirleyici"

Melaib, kararın İsrail'e karşı hukuki ve siyasi bir mesaj taşıdığına işaret ederek, "İsrail daha önce Lübnan devletini her saldırıdan sorumlu tutuyordu. Bu karar, hükümeti bu tür ithamlardan korumayı amaçlıyor." dedi.

Kararı "devlet kurumlarını partinin askeri angajmanlarından ayırmayı hedefleyen koruyucu bir adım" olarak nitelendiren Melaib, uygulama sürecinin önümüzdeki dönemde ülkenin güvenlik ve siyasi dengelerini belirleyeceğini vurguladı.

İsrail, dün sabah itibarıyla, Beyrut'un güney banliyösü ile Lübnan'ın güneyini hedef alan hava saldırıları düzenlemişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetim Birimi'nin raporuna göre saldırılarda 52 kişi hayatını kaybetti, 154 kişi yaralandı.

Hizbullah ise dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik süren saldırılarına ve Tel Aviv yönetiminin İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik suikastına misilleme olarak kuzey İsrail'deki bir askeri tesisi roketler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurmuştu.???????

İsrail'in, Hizbullah ile Kasım 2014'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını sık sık ihlal ettiği ve bu ihlallerin yüzlerce can kaybına ve yaralanmaya yol açtığı belirtiliyor.

Ekim 2013'te başlayan ve Eylül 2014'te tam ölçekli savaşa dönüşen İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında ise 4 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 17 bin kişi yaralandı.

İsrail, Filistin topraklarının yanı sıra Suriye ve Lübnan'ın bazı bölgelerini uzun yıllardır işgal altında tutuyor ve 1967 sınırları temelinde, Doğu Kudüs'ü başkent kabul eden bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkıyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'dan Hizbullah'a Yasak - Son Dakika

