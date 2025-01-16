Lübnan\'dan İsrail Sınırına Geçen 3 Türk\'ten 5 Gündür Haber Alamıyor

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LÜBNAN'dan İsrail sınırına geçmeye çalışan ve kendilerinden 5 gündür haber alınamayan 3 Türk'ten Hüseyin Kaya'nın (53) yeğeni Rıza Kaya (44), "İsrail Dov Dağı'nda en son canlı konumunu paylaşımı olmuş, sonrasında iletişim kesilmiş. En kısa sürede, iyi haber alma umuduyla bekliyoruz" diyerek yetkililerden yardım istedi.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde yaşayan inşaat işçisi, evli ve 3 çocuk babası Hüseyin Kaya (53), iş arkadaşları Çınar Alp Baydenk ve Sezer Özdemir, bir süre önce çalıştıkları İsrail'de kalan alacakları almak için ülkeye gitmeye karar verdi. 3 arkadaş, 9 Ocak günü İstanbul Havalimanı'nı kullanarak Lübnan'a gitti. 11 Ocak günü buradan İsrail'e geçmeye çalışan 3 arkadaşın aileleriyle paylaştığı canlı konum bağlantısı kesildi. Sezer Özdemir, ailesine attığı en son WhatsApp yazışmasında "Üstümüzde dronlar uçuşuyor, hakkımızda hayırlısı olsun" dedi.

'GÜZEL HABERLER DUYMAK İSTİYORUZ'

Kendilerinden 5 gündür haber alınamayan 3 Türk'ten Hüseyin Kaya'nın (53) yeğeni esnaf Rıza Kaya (44), "Amcam İsrail'deki bir inşaat firmasının taşeronluğunu yapıyordu. Vizesi bitince geri yollandı. İçeride kalan parasını almak için İsrail'e gitmek istemiş. Amcam, iş arkadaşları Çınar Alp Baydenk ve Sezer Özdemir ile 11 Ocak Cumartesi günü Lübnan sınırından İsrail sınırını geçmeye çalışmış. İsrail Dov Dağı'nda en son canlı konumunu paylaşımı olmuş, sonrasında iletişim kesilmiş. En kısa sürede, iyi haber alma umuduyla bekliyoruz. Güzel haberler duymak istiyoruz" diyerek yetkililerden yardım istedi.