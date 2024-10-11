Lübnan'dan Tahliye Edilen Türkler Mersin'e Geldi

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HABER: MEHMET OFLAZ - KAMERA: CEMAL BERK AYTEKİN

(MERSİN) - İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'dan tahliye edilerek gemiyle Mersin Limanı'na getirilen Türkler, gemiden indikten sonra "İnşallah savaş durur, insanlar barış içerisinde yaşar", "Cehennemden çıktık. Türkiye'mizden Allah razı olsun" diyerek duygularını dile getirdi. Yolculardan bazıları farklı illerdeki yakınlarının yanına gitmek için kentten ayrılırken, bazıları da Mersin'de konaklayacakları misafirhanelere gitti. Gemiden tahliye sırasında KKTC uyruklu bir yolcunun kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da yaşayan Türkler, Dışişleri Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının koordinesinde Türk Deniz Kuvvetlerine ait gemiyle tahliye ediliyor. Türk vatandaşlarını taşıyan ve sabah erken saatlerde Beyrut'tan yola çıkan TCG Bayraktar gemisi Mersin Limanı'na yanaşarak, yolcuları indirdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve öteki ilgililerin karşıladığı yolcular, limanda basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan yolcular, savaş ortamından uzaklaşmanın kurtulmanın sevincini dile getirdi.

Lübnan'dan eşiyle geldiğini belirten bir kadın, "Türk ordumuz, askerimiz çok yardımcı oldu, sağ olsunlar. Hem konsoloslukla hem de Dışişleri Bakanlığı'yla sürekli iletişim halindeydik. 3 tane uçağımız iptal edilince biz de tahliyeyi bekledik tahliye talebinde bulunduk. Türkiye de sağ olsun geldi, tahliyemiz yapıldı. Güzel bir yolculuk geçirdik. Çok mutluyuz, çok güvende hissediyoruz. İnşallah savaş durur, insanlar barış içerisinde yaşar" dedi.

Başka bir kadın da "Cehennemden çıktık. Türkiye'mizden Allah razı olsun" diye konuştu.

Lübnan'dan 3 çocuğu ve eşiyle gelen bir diğer yolcu, "Yolculuk çok uzun geçti. Çok yorulduk. Ama gerçekten devletimiz var olsun. Biz deprem anında Türkiye'deydik. Sonra Lübnan'a döndük. Orada çok şiddetli savaş yaşadık. Her gece deprem gibi şiddetli oldu" ifadelerini kullandı.

Bir kadın ise "Biz savaştan çıktık. Çok zor durumdayız. Devlete çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Yolcular gemiden indikten sonra bazı ambulanslar hareket etti. Yolculardan bazıları farklı illerdeki yakınlarının yanına gitmek için kentten ayrılırken, bazıları da konaklamaları için Mersin Valiliğince hazırlanan misafirhanelere götürüldü.

Yaşamını yitiren KKTC uyruklu yolcunun naaşı, helikopterle Gazimağusa'ya götürüldü

Bu arada, Lübnan'dan tahliye edilenler arasında 24 KKTC vatandaşı ile birinci derece aile bireylerin de bulunduğu belirtildi.

KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, tahliyeden dolayı Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetlerine teşekkür edildi.

Açıklamada, tahliye sırasında kalp krizi sonucu yaşamını yitiren KKTC vatandaşı Said Ezbeki'nin cenazesinin defnedilmek üzere helikopterle Mersin'den KKTC'ye getirilerek Gazimağusa Devlet Hastanesi morguna götürüldüğü kaydedildi.