Lübnan ve İsrail Arasında Ateşkes Anlaşması

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ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını ve ateşkesin bugün yerel saatle 04.00'te yürürlüğe gireceğini açıkladı.

ABD Başkanı Biden, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında varılan ateşkesi ilan etmek üzere Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.

Biden, ABD ve Fransa'nın öncülüğünde uzun süren diplomatik çabalar sayesinde Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını ve ateşkesin bugün yerel saatle 04.00'te yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Başkan Biden, İsrail ile Hizbullah arasındaki "yıkıcı çatışmalara" bir son verilmesinin bölge açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Gazze konusunda yeni bir hamle

Joe Biden, İsrail-Hizbullah krizinin ateşkesle çözümü yönünde atılan adımla birlikte artık tüm gözlerin Gazze'ye çevrileceğini ifade etti.

Biden, "Önümüzdeki günlerde ABD; Türkiye, Mısır, Katar ve İsrail ile birlikte Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak." dedi.