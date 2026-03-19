Lübnanlılar Ramazan Bayramı'nda Hüzün Yaşıyor

İsrail'in saldırıları ve işgali nedeniyle zorla yerinden edilen Lübnanlılar, Ramazan Bayramı'nı evlerinden, sevdiklerinden ve bayram neşesinden uzak karşılıyor.

Lübnan'ın güneyinden yerinden edilen çok sayıda kişi için barınma merkezi olarak kullanılan Sayda kentindeki Sayda Meslek Okulu'nda kalan Lübnanlılar, yaşadıkları zorlukları AA muhabirine anlattı.

Bayramı neşeyle değil hüzünle karşıladıklarını söyleyen Umm Ali, "Bayramı nasıl geçireceğiz? Yanımızda kimse yok, sevdiklerimiz yok. Yerimizden yurdumuzdan edilmiş halde, evlerimizden ve ailelerimizden uzakta bu bayram çok ama çok zor." dedi.

Köylerini özlediklerini dile getiren Umm Ali, "Köyümüz çok güzeldi, herkes orayı çok sever güzelliğinden bahsederdi. Ama bu bayram sevdiklerimiz yanımızda değil. Ne ailem ne çocuklarım… Hepimiz ayrı düştük." ifadelerini kullandı.

Aynı şehirdeki kardeşleriyle bile görüşemediklerini belirten Umm Ali, "Kardeşlerim Sayda'nın merkezindeler ama ayrıyız, her birimiz bir yerdeyiz. Onları göremiyorum, sadece telefonla görüşebiliyoruz." diye konuştu.

Umm Ali, aileleriyle bir arada oldukları, ziyaretler yaptıkları eski bayramları özlediklerini dile getirdi.

"Önceki bayramlarla bu bayram arasında yerle gök kadar fark var"

Lübnanlı Ebu Ali de bu yılki bayramın önceki yıllardan çok farklı olduğunu vurgulayarak, "Önceki bayramlarla bu bayram arasında yerle gök kadar fark var. Geçen bayramda evlerimizdeydik; sevdiklerimiz, dostlarımız, çocuklarımız yanımızdaydı." şeklinde konuştu.

İsrail'in neden olduğu acılara dikkati çeken Ebu Ali, "İsrail yanı başımızda olduğu sürece acı çekmeye devam edeceğiz. Bir saat bile normal insanlar gibi yaşamamıza izin vermeyecekler." diyerek serzenişte bulundu.

Ailesinin dağıldığını anlatan Ebu Ali, "Şimdi çocuklarımın bir kısmı benimle, bir kısmı Beyrut'ta, bir kısmı ise yurt dışında. Sevdiklerim, dostlarım hep dağıldı, her biri bir yere gitti." dedi.

Ebu Ali, "Önceki bayramlarda kahvede otururduk, bir araya gelirdik, akşam sohbetlerimiz olurdu. Bu bayram tüm bunlardan mahrum kaldık. Bizi bunlardan mahrum bırakanları Allah da mahrum etsin." şeklinde konuştu.

Yakınlarının dağılıp gittiğini söyleyen Ebu Ali, şunları söyledi:

"Sadece telefonla konuşuyoruz. Ne konuşabiliriz ki? Yani her günümüz aynı geçiyor; yeme-içme ve uyku. Başka da bir şey yok. Her gün bir öncekinin aynısı. Ne gelen gün gideni aratıyor ne de yeni bir şey var. Sohbetler yok, akşam eğlencesi yok, mutluluk yok, dostlar yok."

Ebu Ali, eski günlerdeki gibi bir arada geçirecekleri bayramlara kavuşma temennisinde bulundu.

"Bize bayram yok"

Lübnanlı Fatıma ise geçen yıl da zor bir bayram geçirdiklerini ama bundan daha hafif olduğunu söyledi.

Fatıma, "Bu yılki bayram en zor olanı. Acımız daha büyük, ölenlerimizin sayısı fazla, yükümüz ağır. Bizim için bayram yok, çocuklarım da bayramı hissetmiyor. Bize bayram yok." dedi.

İçinde bulunduğu şartlara rağmen şükrü dilinden düşürmeyen Lübnanlı kadın, şu ifadeleri kullandı:

"Bu odada yaşıyoruz, halimize bin şükür. Buradaki insanlar bize çok iyi baktılar; bize yardım ettiler, çocuklarımla ilgilendiler. Sayda şehrinde bulduğum en büyük lütuf buydu. Hepsine, bize yardım eden, destek olan ve bakımımızı üstlenen herkese tekrar teşekkür ediyorum."

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 18 Mart'ta yaptığı açıklamada, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 968 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 432 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.