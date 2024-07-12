Macron, Batı'nın çifte standartlı davranışının zarar verdiğini belirtti

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Batı'nın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırı ve Rusya- Ukrayna Savaşı konusunda çifte standartlı davrandığı yönündeki eleştirilerin kendilerine zarar verdiğini belirtti.

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde yaptığı basın toplantısında Macron, Batı'nın Gazze konusunda çifte standartlı davranıldığı eleştirisine yanıt verdi.

Macron, "Bazıları, Ukrayna'ya nazaran Gazze ile daha az ilgilendiğimizden şikayet ediyor ve bu eleştiri bize derin zarar veriyor. Bunun asılsız olduğunu göstermemiz gerekiyor." dedi.

Gazze'de acilen bir ateşkes sağlanması ve esirlerin serbest bırakılması gerektiğini ifade eden Macron, "savaşın Lübnan'a yayılmasını önlemek için gerilimi düşürmek" gerektiğini vurguladı.

Macron, NATO'nun Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliği için önemli bir rol üstlenmeye devam ettiğini belirterek "İttifak güçlendi. İlk kez 32 (ülke) toplandı." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın doğusunda NATO'nun askeri operasyonlarında 2 binden fazla Fransız askerinin görev aldığını kaydeden Macron, şöyle devam etti:

"İttifak'ın Ukrayna'daki savaşa doğrudan müdahil olması söz konusu olmasa da müttefiklerin ona tüm desteği etkin bir şekilde sürdürmeleri esastır. Rusya savaşı kazanmamalı; mesele sadece Ukrayna'nın geleceği değil, aynı zamanda kıtadaki herkesin barışı ve güvenliği de söz konusu."

Macron, Ukrayna'ya desteklerinin devam edeceğini belirterek ABD Başkanı Joe Biden'ın zirvede, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy'yi sahneye yanlışlıkla "Putin" diyerek çağırmasını da değerlendirdi. Fransız lider, "Hepimizin dili sürçüyor." dedi.

Macron, ülkesinde erken seçimin galibi sol ittifakından bir ismi başbakan olarak atayıp atamayacağına ilişkin şu yanıtı verdi:

"Washington'dan iç siyasi durum hakkında yorum yapmayacağım. Size şunu söyleyebilirim, tüm mevkidaşlarıma ve müttefiklerime, Fransa'nın Avrupa, İttifak, Ukrayna'ya verilen desteğini ve uluslararası taahhütlerini sürdüreceğini yönündeki yaklaşımını teyit edebildim."

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın, Moskova ve Pekin'e yaptığı seyahatlere ilişkin soruya ise Macron, "Evet bu konuyu düzenli olarak görüştüğüm Viktor Orban'la konuştum. Devletlerin egemenliğine ve diplomatik bağımsızlığına bağlı biri olarak, bir hükümet başkanının seçtiği bir ülkeye gitmesinin tamamen meşru olduğunu düşünüyorum; bu, onun seçimi. Sadece hiçbir belirsizlik olmamalı, bu dönem Avrupa sorumlulukları olan bir başkan olarak bunu yapmadı." ifadelerini kullandı.

Macron, Orban'ın bu ülkelere Macaristan Başbakanı olarak gittiğini vurgulayarak "Bu, onun seçimi, bunu egemen bir şekilde yaptı ama ziyaretlerini yaparken bizi hiçbir şekilde bağlamadı çünkü önceden bize hiçbir bilgi vermedi ve hiçbir yetki almadı. Hepsi bu kadar, bu sadece Macaristan'ı bağlar." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa ve Türkiye Cumhurbaşkanlarının ikili görüşmesi

Macron, NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptıkları ikili görüşmeye ilişkin X hesabından açıklama paylaştı.

Fransa Cumhurbaşkanı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve NATO müttefikleriyle iş toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldiklerini belirtti.

Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmede, Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışın sağlanması için uluslararası toplumun diplomatik çabalarını değerlendirdiklerini ifade etti.