Fransa Cumhurbaşkanı Gazze\'deki sivil kayıplardan endişe duyuyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Gazze'deki sivil halkın karşı karşıya kaldığı çok ağır sivil kayıplardan dolayı endişe duyduğu bildirildi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda Gazze'deki ve bölgesel durumu görüştüğü aktarıldı.

Açıklamada, Macron'un, çatışmaların yoğunlaştığı bir dönemde Netanhayu'ya Gazze'deki sivil halkın karşı karşıya kaldığı çok ağır sivil kayıplar ve buradaki acil insani durum karşısında endişe duyduğunu söylediği belirtildi.

Macron'un, İsrail'in sivilleri koruma zorunluluğu olduğunu hatırlattığı aktarılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı'nın, görüşmede Gazze'deki halka gerekli yardımın ulaştırılmasının acil olduğunu vurguladığı ifade edildi.

Açıklamada, Emmanuel Macron'un tüm uluslararası ve bölgesel ortakların yardımıyla kalıcı bir ateşkes için çalışılması gerektiğini savunduğu belirtilerek, "Fransa, önümüzdeki günlerde Ürdün'le birlikte Gazze'de insani yardım operasyonları yürütecek." ifadesine yer verildi.

"Yahudi yerleşimcilerin şiddetine son verilmesi" çağrısı

Fransız liderin, İsrail'in, Yahudi yerleşimcilerin Filistinli sivillere yönelik şiddetine ve Batı Şeria'da yeni yerleşim projelerine son vermek için gerekli önlemleri alması gerektiğini vurguladığı aktarılan açıklamada, bu durumun iki devletli çözümü tehdit ettiği değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanının, ülkesinin çatışmanın bölgeye sıçramasını engellemek için İran ve ona bağlı gruplara çatışmadan uzak durmaları yönünde mesajlar ilettiğini dile getirdiği belirtildi.

Öte yandan açıklamada, Macron'un Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararının tamamen uygulanmasının önemine dikkat çektiği aktarıldı.

BMGK'nın 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birlemiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.