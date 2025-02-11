Maden İşçileri Özelleştirmeye Direniyor

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Muhabir: Batuhan Dükel/ Kameraman: Berkin Gülsoy

(ANKARA) - Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı madencilerin başlattıkları yürüyüş sürüyor. İYİ Parti heyeti de madencilerle yürüyerek destek verdi. İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, "Özelleştirmeye karşı çıkıyorlar çünkü burası gerçek manada kar getiren bir kuruluş. Bu kuruluşu özelleştirmek, peşkeş çekmek anlaşılır bir şey değil. Çayırhan madencilerimizin ilk gün de yanındaydık bugün de yanlarındayız. Haklarını alana kadar biz İYİ Parti olarak grubumuzla birlikte buradayız" dedi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı 20 Kasım 2024'te eylem başlatan maden işçileri, eylemin 9'uncu gününde Nallıhan'dan Ankara'ya yürüyüş kararı almıştı. İşçiler, Beypazarı'na ulaştıkları sırada, hükümetin "varlık satışının 3 ay ötelenerek 4 Mart 2025 tarihine ertelenmesi" kararı üzerine yürüyüşe ara vermişlerdi.

Maden işçileri, ara verdikleri yürüyüşe Beypazarı'dan tekrar başladı. Madencilerin ulaşmayı hedeflediği nihai hedef ise Ankara Özelleştirme İdaresi Başkanlığı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Alper Akdoğan ve İYİ Partili vekiller de madencilere destek için yürüyüşe katıldı. İYİ Parti'nin heyetinde Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ve Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz yer aldı.

"Bu kuruluşu özelleştirmek, peşkeş çekmek anlaşılır bir şey değil"

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, "Bir haklı mücadele var. İnsanlar kendi haklarını arıyorlar. Tabii bu hak sadece yaşadığı coğrafyayla, aileleriyle de ilgili değil. Tüm Türkiye'nin mücadelesini veriyorlar. Özelleştirmeye karşı çıkıyorlar çünkü burası gerçek manada kar getiren bir kuruluş. Bu kuruluşu özelleştirmek, peşkeş çekmek anlaşılır bir şey değil. Çayırhan madencilerimizin ilk gün de yanındaydık bugün de yanlarındayız. Haklarını alana kadar biz İYİ Parti olarak grubumuzla birlikte buradayız" dedi.

"İYİ Parti olarak devamlı işçilerimizin yanında olacağız"

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba ise "İşçilerin hakları bizim için en önemli şey. Bunun takipçisiyiz. Yani yarın işten çıkartacaklar mı, işte kalma garantileri var mı, lojmanda kalma garantileri var mı, sosyal hakları korunacak mı? Biz İYİ Parti olarak devamlı işçilerimizin yanında olacağız" ifadelerini kullandı.