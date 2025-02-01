Madenciler Depremzedelerle Bağlarını Kesmedi

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Haber: Ersen Berk Çelik/ Kamera: Ünal Aydın

(ZONGULDAK) - 6 Şubat depremlerinde arama kurtarma çalışmalarına katılan Zonguldaklı madenciler, aradan geçen iki yıla rağmen enkazdan kurtardıkları ailelerle bağlarını koparmadı. Hatay ve çevresinde kurtardıkları ailelerle sık sık görüşen madenciler, dayanışmayı sürdürerek onların yanında olmaya devam ediyor. Madenci Cemal Yalçın, "Biz Zonguldaklıyız ama artık Zonguldaklıyım demiyorum, Zonguldak- Hataylıyım diyorum. Kurtardığımız insanların çoğu artık benim öz ailem gibi oldu. İlk depremden sonraki Ramazan Bayramı'nda ailemle birlikte ziyaretlerine gittim. Bir gün kalıp dönmeyi planlıyordum, yedi gün kaldım çünkü göndermediler. Bu yıl da yine Ramazan Bayramı'nda gitmeyi planlıyorum" dedi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) işçileri, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları sırasında kullandıkları maden teknikleri sayesinde birçok kişinin hayatını kurtardı. Zonguldaklı madenciler hem kurtardıkları aileleri ziyaret ediyor hem de onlarla iletişimlerini sürdürüyor.

"Sizi beyaz baretle görünce kendimizi güvende hissediyoruz"

Madencilerden Cemal Yalçın, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde enkazdan kurtardığı İlhan Hamal ile WhatsApp üzerinden görüntülü görüşme yaparak hatırını sordu. Görüşmede Hamal, "Sizleri beyaz baretle görünce çok mutlu oluyoruz. Bu kıyafetleri görünce kendimizi güvende hissediyoruz" diyerek madencilerden baret istedi. Yalçın da Hamal'a baret sözü verdi. Hamal, "Bu bareti evimizin köşesine asalım ki sizleri asla unutmayalım" diyerek duygularını dile getirdi. Ramazan Bayramı'nda madenci Cemal Yalçın'ı Hatay'a davet eden Hamal, "Hastanede kontrolüm var, MR'a girerken yanımda olursun" diye konuştu.

"Deprem bölgesinde 22 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkardık"

2006 yılında TTK Armutçuk Müessesesi'nde çalışmaya başlayan 44 yaşındaki Yalçın, depremlerin ardından iki kez gittiği afet bölgesinde 25 gün boyunca kurtarma çalışmalarına katıldı. Yalçın, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"Deprem bölgesinde 22 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkardık. İlk kurtardığımız kişi Ayşe Ezgi isimli bir kızımız ve babasıydı. Biz Zonguldaklıyız ama artık Zonguldaklıyım demiyorum, Zonguldak- Hataylıyım diyorum. Kurtardığımız insanların çoğu artık benim öz ailem gibi oldu. İlk depremden sonraki Ramazan Bayramı'nda ailemle birlikte ziyaretlerine gittim. Bir gün kalıp dönmeyi planlıyordum, yedi gün kaldım çünkü göndermediler. Bu yıl da yine Ramazan Bayramı'nda gitmeyi planlıyorum."

Yalçın, depremin ardından hayatını kaybedenlerin yakınlarının bile kendilerine minnettar olduğunu vurgulayarak, "Cenazesini verdiğimiz insanlar bile bizlere dua ediyordu çünkü kayıplarını bütün halde teslim edebildik. Bu, tarif edilemez bir duygu" dedi.

"Onların yanında olmaya devam edeceğiz"

Madenci Burhan Yavuz da enkaz altından sağ çıkardığı Abdullah Kalan ile WhatsApp üzerinden video görüşmesi yaparak, depremin ardından sağlık durumu ve yaşam koşulları hakkında bilgi aldı. Kalan'ın iyileşme süreciyle ilgilenen Yavuz, onu Zonguldak'a davet etti ve bir süre burada misafir etmek istediğini belirtti. Abdullah Kalan, Yavuz'un kendisine gösterdiği ilgiden ve moral desteğinden dolayı teşekkür etti.

Kalan, yaşadığı zorlu süreci atlatmasında Zonguldaklı madencilerin büyük katkısının olduğunu ifade etti. Yavuz ise "Bu bağlar bizim için çok önemli ve değerli. Depremde sadece hayat kurtarmakla kalmadık, insanlarımızla güçlü bir dayanışma kurduk. Onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Kurtardığımız insanlarla irtibattayız"

Madencilerden Burhan Yavuz (41), 2009 yılında TTK Armutçuk Müessesesi'nde çalışmaya başladı. Evli ve iki çocuk babası olan Yavuz, Hatay'da görev yaptığı sürede maden tekniklerini kullanarak birçok kişiyi enkazdan sağ çıkaranlar arasında yer aldı. Yavuz, "Deprem bölgesine ulaştığımızda hemen canlı insanları kurtarmak için çalışmalara başladık. Madende kullandığımız 'domuz damı', 'domuz bağı', 'ağaç teknikleri' ve hidrolik malzeme sistemimiz sayesinde çok sayıda insanı kurtardık" dedi.

Yavuz, 128 saat sonra kurtardıkları sekiz yaşındaki bir çocuk ve annesiyle uzun süre irtibat halinde olduklarını belirtti. İstanbul'da tedavi gören Abdullah Kalan isimli depremzede ile de iletişimini sürdüren Yavuz, "Telefonlaşıyoruz, mesajlaşıyoruz. Onu kente davet ettim. Diğer kurtardığımız ailelere de ulaşmaya çalışıyorum" diye konuştu. Depremin acılarının hala taze olduğunu ve kelimelerle anlatılamayacağını belirten Yavuz, "O duyguyu anlatmak gerçekten çok zor. Rabbim böyle bir felaketi bir daha yaşatmasın. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, geride kalan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.