Madenciler Eylemde: Haklarımızı Alana Kadar Buradayız! - Son Dakika
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Madenciler Eylemde: Haklarımızı Alana Kadar Buradayız!

Madenciler Eylemde: Haklarımızı Alana Kadar Buradayız!
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Eskişehir'deki madenciler, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle Bakanlık önünde eylem yaptı.

(ANKARA) - Eskişehir'de Yıldızlar SSS Holding bünyesinde faaliyet gösteren Doruk Madencilik bünyesinde çalışan Türk Maden-İş üyesi maden işçileri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde açıklama yaptı. Açıklamada, "Protokolde yazılanlar ödeninceye kadar Ankara'dan ayrılmayacağız. Akşam net bir cevap gelmezse yarın Holding önünde eylemlerimizin şiddetini artırarak devam edeceğiz" denildi.

Yıldızlar SSS Holding bünyesinde Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik bünyesinde çalışan Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Türk Maden-İş) üyesi maden işçileri, "alacaklarının resmi taahhütlere rağmen ödenmediği" gerekçesiyle dün Ankara'daki holding önünde oturma eylemi başlatmıştı. İşçiler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde açıklama yaptı.

"Direne direne kazanacağız", "Birleşe birleşe çoğalacağız", "Direne direne direnişle zafere", "Dik dur, eğilme; madenci seninle", "Ölmek var, dönmek yok", "Madenciye verilen sözler tutulsun", "Ankara, madenciye sahip çık" ve "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız" sloganları atan madenciler, baretlerini yere vurdu.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, "Yaklaşık 45 ay oldu, Doruk Madenci'de yaşayan arkadaşların sıkıntısı fakat ne hikmetse bir türlü çözüm önerisi, net bir çözüm gelmedi. Protokolde yazılanlar ödeninceye kadar Ankara'dan ayrılmayacağız. Bu bir tehdit değil, bu sadece emek mücadelesi verdiğimizin göstergesidir. Biz emniyet güçlerimizle karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Bugün akşam net bir cevap gelmezse yarın Holding önünde eylemlerimizin şiddetini artırarak devam edeceğiz" dedi.

45 aydır firmanın iş yapamadığını söyleyen Kocabıyık, "Sadece burası değil, diğer işletmelerin isimlerini de verdim. Hep mağduriyet yaşatıyor, hep mağduriyet yaşanıyor. Bu çalışan arkadaşlar her defasında yollara düşüp emeğinin hakkını aramak zorunda değildir. Bakanlık ve yetkililere sesleniyoruz, 'Bu işi alın elinden bunun başka türlü kurtuluşu yok'" diye sitem etti. Kocabıyık, şöyle devam etti:

"Doruk Madenciliğin yakınında bir işletme daha var. Orada hiçbir sorun yaşanmaz iken burada 45 aydır hiçbir sorun bitmedi. Hep sorun, hep sorun... O yüzden devlet büyüklerimize sesleniyoruz. Yapabilecek insanlar işletsin bu tür işletmeleri. Kömür sektöründe yaşanan sorunlar hiçbir zaman bitmiyor. En kısa sürede çare olmalarını bekliyoruz. Burada 580 kişinin kıdem tazminatı var. 50'ye yakın arkadaşımın daha nisan maaşı ödenmedi. Hal böyleyken benim buraya gelmem aşikardır. Cevap gelmezse eylemler şiddetli bir şekilde devam edecektir."

Kocabıyık, holdingin tesislerinde yeraltı işletmesinin çalışmadığını belirterek, sadece santral enerji tarafının çalıştığını söyledi. "O da dışarıdan piyasadan aldığı kömürlerle, taşıma suyuyla değirmen çeviriyor" diyen Kocabıyık, şunları kaydetti:

"Yeraltı ocağı kapalı durumda, 25 kişi normal rutin işleri yapıyor. Aldığımız bilgilere göre ruhsat sahibi KİAŞ, TKİ'nın iştiraki. Onlara yapılması gereken ödemeler de yapılmamış. Piyasadan kömür aldığı esnafın kömür borcunu ödememiş. Beypazarı'ndaki esnafın borcunu ödememiş. İşletme için kurban kesiyor, kurbanın parasını ödememiş. Burada üç yıl önce ayrılan arkadaşlarımız var. Üç yıl önce kıdem tazminatı alması gerekirken halen daha ödenmemiş. Üstüne üstelik Holding önüne geldiğimizde işveren tarafından haklı fesih yapan 80 arkadaşımıza ve sendikamıza dava açmışlar, 'Bizi mağdur etti' diye. Hem para ödemeyeceksin, hem arkadaşlardan iş bekleyeceksin, böyle bir dünya yok..."

BİR MADENCİ BAYILDI

Açıklamanın ardından Kocabıyık, bakanlık yetkilileriyle görüşmeye geçti. Bu sırada alanda bekleyen madencilerden biri bayıldı. Madenciler, Kocabıyık görüşmeden çıkana kadar alandaki bekleyişlerini sürdürdü.

İşçiler, yarın saat 14.00'te Yıldızlar SSS Holding'in önünde olacaklarını belirterek, açıklamanın ardından alandan ayrıldı.

Kaynak: ANKA

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Madenciler Eylemde: Haklarımızı Alana Kadar Buradayız! - Son Dakika

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