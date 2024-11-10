MADO, Çin pazarında büyümeye devam ediyor - Son Dakika
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MADO, Çin pazarında büyümeye devam ediyor

MADO, Çin pazarında büyümeye devam ediyor

MADO CEO'su Ceasar, 2024'te Çin'de yeni yatırımlarla büyümeyi hedeflediklerini açıkladı.

10.11.2024 14:13
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SHANGHAİ, 10 Kasım (Xinhua) -- MADO Çin CEO'su Neville Ceasar, 2024 yılında şirketin Çin'deki varlığını genişlettiğini belirterek, "Bu, Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na (CIIE) yedinci katılışım ve hiçbirini kaçırmadım. Geçtiğimiz yedi yılda Çin pazarında önemli ölçüde büyüdük ve satışlarımız son yıllarda yıllık yüzde 20'nin üzerinde artış kaydetti" dedi.

Ceasar, "Fırsatlarla dolu olan Çin pazarı konusunda çok iyimseriz. Bu yıl yatırımlarımızı artırdık. Nanchang'da yeni bir restoran açtık ve Tangshan'daki bir diğer restoranımız da şu anda tadilatta. Ayrıca Beijing'de bir tatlı dükkanı açtık, bir tane de Shanghai'da açıyoruz" dedi.

Guangzhou'da ikamet eden ve fuar için her yıl Shanghai kentine giden Ceasar, "Fuar aynı zamanda iş bağlantıları kurma ve etkinlikler için sayısız fırsat sunuyor. Öğleden sonra bu etkinliklerden birine katılacağım. Birkaç gün önce, Shanghai şehir merkezindeki Jing'an Tapınağı yakınlarında, kısa süre sonra açılacak bir alışveriş merkezinin içinde inşa edilmekte olan yeni tatlı dükkanımızı ziyaret ettim. Burası yakında Shanghai'da MADO'nun kalıcı lokasyonu haline gelecek" ifadelerini kullandı.

CEO ayrıca bu yıl pazarda daha güçlü bir talep olduğunu fark ettiklerini belirterek, "Daha fazla tüketici ve alıcının ürünlerimize ilgi gösterdiğini gördük. 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na katıldıktan sonra markamızın Çin'deki tanınırlığı önemli ölçüde arttı" dedi.

MADO'nun dondurmasını denemek isteyen ziyaretçiler fuarda uzun kuyruklar oluşturdu. Öte yandan MADO bu yıl "Türk kahvesi aromalı" yeni dondurmasını tanıttı. Türk kahvesinin diğer kahve türlerine kıyasla eşsiz bir tada sahip olduğunu söyleyen Ceasar, "Tanıtımından bu yana bu yeni lezzet mükemmel geri dönüşler aldı. Shanghai dünyanın en çok kahve dükkanına sahip şehirlerinden biri, bu da kahve aromalı bir dondurma sunmaya karar vermemizin nedenlerinden biriydi. Fuarın önceki edisyonlarında pirinç aromalı dondurmamızı tanıtmıştık. Gelecekte, Çin pazarını incelemeye ve bu son derece rekabetçi pazarda başarılı olmak için 'Çin tatlarını' özelleştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ceasar'a göre, 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı, iş başarısı elde etmek için kritik öneme sahip olan Çin pazarını gözlemleme ve zamanında geri bildirim alma fırsatları için en iyi platform hizmeti görüyor. CEO ayrıca, franchise mağazalarını genişletmek için fuar aracılığıyla daha fazla yatırımcı çekmeyi umuyor.

Şu anda MADO'nun tüm hammaddeleri Türkiye'den temin ediliyor ve ürünler, Çin'e ihraç edilmeden önce yerel olarak üretiliyor. Şirket, önümüzdeki yıllarda Çin'de kendi fabrikasını kurmayı planlıyor.

Ceasar, "Restoranlarımıza genellikle Ortadoğu'dan çok sayıda müşteri geliyor. Son yıllarda Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni ilerletme çabalarını hızlandırması, Ortadoğu'dan daha fazla iş insanını Çin'e getirdi ve bu da müşteri tabanımızı genişletti. Çinli müşterilerimiz de giderek artıyor. Tatil dönemlerinde Çinli tüketiciler mağazalarımızı ziyaret etmek için sık sık sıraya giriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua

Ekonomi, Güncel, Turizm, Mado, CEO, Son Dakika

Son Dakika Güncel MADO, Çin pazarında büyümeye devam ediyor - Son Dakika

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