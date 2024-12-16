Maduro: ALBA-TCP Zirvesi Filistin'de yapılacak - Son Dakika
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Maduro: ALBA-TCP Zirvesi Filistin'de yapılacak

Maduro: ALBA-TCP Zirvesi Filistin\'de yapılacak

Maduro, Filistin'e destek vererek ALBA-TCP Zirvesi'nin Kudüs'te düzenleneceğini açıkladı.

16.12.2024 06:16
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "ALBA-TCP Zirvesi bir gün Filistin'de düzenlenecek." dedi.

Ülkesinde yapılan Latin Amerika İçin Bolivarcı İttifak-Halkın Ticaret Anlaşması (ALBA-TCP) 24. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde konuşan Maduro, Filistin'e tam destek verdiklerini belirtti.

Maduro, "ALBA-TCP Zirvesi bir gün Filistin'de düzenlenecek, buna inanıyorum. Bu zirveyi Filistin'de Kudüs'te gerçekleştireceğiz. İnşallah, inşallah bunu herkes görecek. Kudüs yeniden tüm etnik grupların barış içinde bir arada yaşadığı kutsal bir kent olacak. Kudüs, siyonist, emperyalist ve savaş çığırtkanlarının şehri olmayacak." diye konuştu.

Filistin davasının savunulması için Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus'a seslenen Maduro, "İnsan hakları için Filistin için, bağımsızlık ve barış için sesini yükselt. Aynı şekilde Müslüman kardeşlerime sesleniyorum. Tarihi ve bölünmez bir ittifak kuralım. Hristiyan, Katolik ve tüm dünya halkları Filistin'e hak ettiği zaferi taşımalı. Tekrar ediyorum, Filistin davası insanlığın en haklı davasıdır." ifadelerini kullandı.

Maduro, işgal altındaki Filistin topraklarının gasbedildiğini, İsrail saldırıları sonucu Gazze'de 45 bini aşkın kişinini katledildiğini vurgulayarak, uluslararası toplumu, işlenen soykırıma sessiz kalmakla suçladı.

Filistin, ALBA-TCP Zirvesi'ne daimi ülke olarak kabul edildi

ALBA-TCP Zirvesi'ne katılan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Maduro'nun sözlerini alkışlayarak teşekkür etti.

Öte yandan zirvede yapılan oylama sonucu Filistin, ALBA-TCP Zirvesi'ne daimi üye olarak kabul edildi ve kardeş ülke kategorisine alındı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ve Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce de konuşmalarında, Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını ve İsrail'in Gazze saldırılarını "sert" şekilde kınadıklarını bildirdi.

Filistin Dışişleri Bakanı El-Maliki de ALBA-TCP'nin ülkesiyle dayanışmasına teşekkür ederek, "Tarih, adaletin yanında duranları hatırlayacaktır; ALBA'nın Filistin ile süregelen dayanışması, özgürlüğün ve kolektif direnişin bir kanıtıdır." dedi.

Zirve kapsamında, devlet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştiren Maduro, El-Maliki ile de bir araya gelerek, ülkesinin Filistin'e güçlü desteğini yineledi.

Zirveye, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce ve Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega başta olmak üzere çok sayıda ülkenin devlet ve hükümet başkanı katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Maduro: ALBA-TCP Zirvesi Filistin'de yapılacak - Son Dakika

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