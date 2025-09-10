Maduro'dan ABD'nin Askeri Hareketliliğine Tepki - Son Dakika
Maduro'dan ABD'nin Askeri Hareketliliğine Tepki

Maduro\'dan ABD\'nin Askeri Hareketliliğine Tepki
10.09.2025 06:26
Maduro, ABD'nin Karayipler'de 8 savaş gemisi ile benzeri görülmemiş askeri hareketlilik sergilediğini açıkladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Karayipler'de benzeri görülmemiş bir askeri hareketlilik sergilediğini belirtti.

"GÖRÜLMEMİŞ BİR HAREKETLİLİK"

Rusya'nın RT kanalına konuşan Maduro, ABD'nin Karayipler'de, Venezuela'ya yakın sularda 8 savaş gemisi konuşlandırdığını ve bunun daha önce görülmemiş bir hareketlilik olduğunu söyledi.

Maduro, "Karayipler'de benzeri görülmemiş bir askeri hareketlilik var. Nükleer denizaltılar konuşlandırıldı ve bizi hedef alan 1200 füze bulunuyor. Pentagon'un başındaki kişi Porto Riko'ya geldi. Porto Riko Valisi, bölgede Venezuela'ya yönelik hareket için bir askeri üssün bulunduğunu söyledi. Porto Riko, bu plana dahil edildi." ifadelerini kullandı.

ABD'nin dünyada siyasi, ekonomik, kültürel ve askeri hegemonyasını zorlamak için bir savaş planı olduğunu savunan Maduro, "Bunu yapması imkansız. Zaten çok kutuplu bir dünya gerçeği oluşmuş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Maduro, Washington'un halkını Güney Amerika'da bir savaşa sürüklemek istediğini ve ABD yönetiminin gözünü Venezuela petrolü ve altınına diktiğini öne sürdü.

Maduro'dan ABD'nin askeri yığınağına sert tepki: Üçüncü dünya savaşı çoktan başladı

3. DÜNYA SAVAŞI ÇOKTAN BAŞLADI

Papa Franciscus ile aralarında geçen bir sohbeti hatırlatan Maduro, "Papa, bunu iki yıldan fazla bir süre önce söylemişti, 'Üçüncü dünya savaşına gidiyoruz demiyorum, üçüncü dünya savaşı çoktan başladı.' Ben de bunun böyle olduğunu düşünüyorum." dedi.

Devlet Başkanı Maduro, tüm Güney Amerika ve dünya genelindeki uyuşturucu trafiğinin ABD tarafından yönetildiğini ve gerçek mafyalar ile kartellerin ABD'de bulunduğunu iddia etti.

KARAYİPLER'DEKİ HAREKETLİLİK

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos ayı sonlarında Venezuela kıyılarına USS Gravely, USS Jason Dunham ve USS Sampson adlı savaş gemilerini göndermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücü seferber ettiğini ve "herhangi bir saldırıyı püskürtmeye" hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA

