Mahmut Arıkan: Fetih Ruhunu Yaşatmalıyız

(İSTANBUL) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Ayasofya'nın açılması doğru ve hayırlı bir iştir. Ancak Ayasofya'nın açılması, tek başına yeterli değildir. Fetih ruhu, sadece Ayasofya'yı açmakla geri gelmez. Fetih ruhunun gereği, faizci köle düzenini terk etmektir, işgalcilerin değil, mazlumların yanında durmaktır, emperyal hesapların değil, hakkın ve direnişin yanında saf tutmaktır, en nihayetinde 'adil bir düzen' kurmaktır" dedi.

SAADET Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) tarafından düzenlenen 573. yıl İstanbul'un Fethi programında konuştu.

Arıkan, fethin yalnızca bir şehrin ya da ülkenin yönetiminin el değiştirmesi olmadığını belirterek, "Fetih, insanın ayağındaki zincirleri kırmak, üzerindeki yükü hafifletmek ve yönetimi adaletle buluşturmaktır" dedi. Fethi, "insanın kendi putlarını kırması" olarak tanımlayan Arıkan, "Fetih, İbrahim olmak, put kırmaktır. Ancak başkalarının putuna İbrahim olan çoktur. İşte bu yüzden fetih, bir insanın elindeki baltayı en başta kendi putlarına vurmasıdır" ifadelerini kullandı.

"ZULME VE ZALİME İTİRAZIMIZ VAR"

Hareketlerinin temelinde "önce ahlak ve maneviyat" anlayışının bulunduğunu söyleyen Arıkan, "56 yıllık tertemiz bir mazinin, bir ferdi olarak söylüyorum. Ahlak, kendin için istediğini başkaları için de istemektir. Ahlak, kimden gelirse gelsin haksızlığa karşı çıkmaktır. Kim olursa olsun hak arayanın yanında olmaktır" diye konuştu.

Maneviyatın ise bir işin özünü ve manasını kavramak olduğunu ifade eden Arıkan, "Bugün, Gazze'de, Lübnan'da, Doğu Türkistan'da, Keşmir'de, Asya Pasifik'te, Latin Amerika'da ya da Arnavutluk'ta, Müslüman olsun ya da olmasın, insanların yaşam hakları, özgürlükleri, evleri ellerinden alınırken, insanlar yoksullaştırılırken biz tüm bunlara kayıtsız kalamayız. Milli Gençlik buna kayıtsız kalamaz. İşte bizim, bugün burada, bir arada olma sebebimiz budur. Kim olursa olsun, zulme ve zalime itirazımız var. Kim olursa olsun, mazlumdan yana duruşumuz var. Çünkü biz Milli Gençliğiz. Şanımız vardır. Hak yola adanmış, davamız vardır" dedi.

"MÜSLÜMAN HER KOŞULDA VE TÜM ZAMANLARDA HAKTAN VE ADALETTEN YANADIR"

Gençlere seslenen Arıkan, İslam'ın adalet ve hakkaniyet anlayışının tüm insanlığı kapsadığını vurgulayarak, "Cenab-ı Allah alemlerin Rabbidir, Hazreti Muhammed (s.a.v.) alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Müslüman her koşulda ve tüm zamanlarda haktan ve adaletten yanadır. En büyük ibadeti hakkı müdafaa etmektir. Cenab-ı Allah bu kainatı bir denge üzerine yaratmıştır. Her şeyde bir mizan vardır, bir ölçü vardır. Biz, toprağın da suyun da hakkını gözeteceğiz. Dicle kenarındaki koyunun da hakkını gözettiğimiz gibi Erciyes dağındaki kurdun da hakkını gözeteceğiz" ifadelerini kullandı.

Mahmut Arıkan, İstanbul'un Fethi'nin yalnızca bir şehrin alınması olmadığını belirterek, "İstanbul'un Fethi, inancın, azmin, bilimin ve stratejinin tarihe vurduğu büyük bir mührün adıdır. Ancak tarih, sadece övünmek için değildir. Tarih, anlamak için, öğrenmek için ve yol bulmak için vardır" dedi.

İstanbul'un Fethi'nin anlaşılması için Fatih Sultan Mehmet, Ebu Eyyub el-Ensari, Akşemseddin, Ulubatlı Hasan ve zaferi mümkün kılan isimsiz kahramanların daima hatırlanması gerektiğini vurgulayan Arıkan, "Bu zaferi mümkün kılan bütün kahramanlar... Birçok kahramanın adı tarih kitaplarında geçmez. Ancak her komutana zafer kazandıran, adanmış kahramanlardan oluşan ordusudur. Ben inanıyorum ve biliyorum ki Milli Görüş'ün zaferi de Cenab-ı Allah'ın izniyle bu salonu dolduran adanmış gençlerle gelecektir" diye konuştu.

"GENÇLERİMİZİN GİTMEK ZORUNDA KALMADIĞI YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE'Yİ İNŞA EDECEĞİZ"

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, modern dünyanın gençlere "eğlen, oyalan, tüket, sus, karışma, düşünme ve büyük hedefler kurma" anlayışını dayattığını savunarak, gençlerin geleceklerinin ellerinden alındığını söyledi. Türkiye'de gençlerin sınav, mülakat, kura, atama ve vize beklemek zorunda bırakıldığını belirten Arıkan, "Bugün bu kıymetli gençleri bekletenler, yarınlarından hiçbir şey beklemesinler" dedi.

Gençlere umutsuzluğa kapılmamaları çağrısında bulunan Arıkan, şöyle konuştu:

"Suç sizde değil. Suç, kendi çocuklarına bütün kapıları açan milletin evlatlarına kapıları kapatanlardadır. Ben biliyorum ki, genç kardeşim bu ülkeden gitmek değil bu ülkede kalmak, geleceğini inşa etmek istiyor. Hep söyledik yine söylüyoruz, biz diğerlerinden farklıyız. Biz gençlerimize 'gitmeyin' diye nasihat vermeyeceğiz. Biz, gençlerimizin gitmek zorunda kalmadığı yaşanabilir bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Çalışanın kazandığı, hak edenin yükseldiği, yeniden büyük Türkiye'yi inşa edeceğiz. 'Türkiye Kalkınma Planımızı' kamuoyu ile paylaştık. Sadece Gayri Safi Milli Hasıla'ya 528 milyar dolar katkı sağlamayacağız, aynı zamanda en az 2,5 milyon gencimize istihdam sağlayacağız. Böylece gençlerimizi üreten, yöneten, geliştiren, dünyaya açılan, bir güce dönüştüreceğiz."

Arıkan, "Aile ve Nüfus 10 Yılı"na ilişkin ise "Hep söyledik, yine söylüyoruz, lansman ile aile korunmaz. Tüm gençlerimize sesleniyorum, sizi biz evlendireceğiz. Hepinizi evlendireceğiz. 'Nasıl' dediğinizi duyar gibiyim. Hemen söyleyeyim, istihdam açacağız, enflasyonu bitireceğiz, uygun fiyatlı konut üreteceğiz. Annenin, anne, babanın, baba olabileceği bütün düzenlemeleri yapacağız. Aileyi, ithal sözleşmelerle değil, bizzat kendi medeniyet anlayışımızla güvence altına alacağız. Aile, bir medeniyet meselesidir. Esmalar, Musablar, Fatihler, fethin manasını kavramış, işte bu ailelerden yetişecek" değerlendirmesinde bulundu.

"FETİH RUHU SADECE AYASOFYA'YI AÇMAKLA GERİ GELMEZ"

Fethin manalarından birinin de "Ayasofya" olduğunu belirten Mahmut Arıkan, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Ayasofya ibadete açık. Allah vesile olanlardan razı olsun. Evet. Ayasofya'nın açılması doğru ve hayırlı bir iştir. Ancak Ayasofya'nın açılması, tek başına yeterli değildir. Fetih ruhu, sadece Ayasofya'yı açmakla geri gelmez. Fetih ruhunun gereği, faizci köle düzenini terk etmektir, işgalcilerin değil, mazlumların yanında durmaktır, emperyal hesapların değil, hakkın ve direnişin yanında saf tutmaktır, en nihayetinde 'adil bir düzen' kurmaktır. Fetih ruhunun gereği, bugünün surlarını görmek, bugünün Bizans'ının karşısında dimdik durabilmektir. Bugünün Bizans'ı, her türlü bağımlılıktır. Bugünün Bizans'ı; kumardır, bahis tuzağıdır. Bugünün Bizans'ı; ahlaksızlığı özgürlük diye pazarlayan bu bozuk düzendir. Bugün ortalık yangın yeri. Ama Milli Gençlik bu yangını seyretmeyecek. Milli Gençlik, 21. yüzyılın Fatihleri olarak; elinde bilgi, yüreğinde imanla, ahlak ve merhamet taşıyarak ateşin içinde kalan kardeşlerine ulaşacaktır. Bizlerse, hangi düzenleme gerekiyorsa, hangi hizmet gerekiyorsa hepsini tesis edeceğiz, bu yangını söndüreceğiz. Göreceksiniz, Milli Görüş iktidarının ilk işlerinden biri kumarın her türlüsünü yasaklamak olacak. 'Bağımlılıkla Mücadele Bakanlığını' kurmak olacak."