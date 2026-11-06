Mahmut Tanal’dan Grand Kartal Oteli önünde çağrı: Yarım adalet istemiyoruz! - Son Dakika
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Mahmut Tanal’dan Grand Kartal Oteli önünde çağrı: Yarım adalet istemiyoruz!

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Mahmut Tanal’dan Grand Kartal Oteli önünde çağrı: Yarım adalet istemiyoruz!
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Mahmut Tanal’dan Grand Kartal Oteli önünde çağrı: Yarım adalet istemiyoruz!
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Yeni Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınının yaşandığı otelin önünde, yakınlarını kaybeden ailelerle bir araya geldi. Otel önünde açıklama yapan Tanal, faciada sorumluluğu bulunan herkesin yargılanması gerektiğini belirterek, eksiksiz adalet çağrısında bulundu.

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'in önünde eksiksiz adalet talebinde bulunan Yeni Parti Şanlıurfa Milletvekili Av. Mahmut Tanal, faciada sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin de yargılanması gerektiğini söyledi. Soruşturma izni ve Danıştay sürecinin arkasına sığınılarak sorumluların korunamayacağını belirtti.

Yetkililere çağrıda bulunan Tanal, şu ifadeleri kullandı:

“Suçüstü halinde Danıştay'ın soruşturma iznine gerek yoktur. Çünkü Anayasa'nın ilgili hükümleri açık ve nettir. Ağır cezalık suç ve suçüstü halinde soruşturma iznine gerek yoktur, doğrudan soruşturma açılır. Belirli kalıpların arkasına saklanarak ‘Soruşturma izni çıkmadı’, ‘Danıştay'ı bekliyoruz’ denilmesine hiç gerek yok. Bir suçüstü hali vardır. Herkesi göreve davet ediyorum. Bir an önce dokunulmaz denilen zırhların kaldırılarak, suçüstü ve ağır cezalık suç delilleri doğrultusunda sorumluların görevden alınması ve haklarında derhal soruşturma yürütülmesi gereklidir.”

Mahmut Tanal’dan Grand Kartal Oteli önünde çağrı: Yarım adalet istemiyoruz!

GRAND KARTAL OTELİ “İNSANLIK MÜZESİ” OLARAK AÇILSIN ÇAĞRISI

Grand Kartal Otel'in yaşanan facianın unutulmaması, hayatını kaybedenlerin anılarının yaşatılması ve kamu görevlilerinin sorumluluklarının hatırlatılması açısından korunması gerektiğini belirten Tanal, otelin ailelerin de muvafakati alınarak bir insanlık müzesine dönüştürülmesini önerdi.

Otelin bir utanç yeri olduğunu vurgulayan Tanal, binanın kamuya açık bir insanlık müzesi olarak düzenlenmesi çağrısında bulunarak şunları söyledi:

“Burası bir utanç yeridir. Buranın bir an önce insanlık müzesi olarak kamuya açılması lazım. Aileler muvafakat ederse buradaki her rahmetlinin, her canın anısının yaşatılması; buraya gelen insanların o anıları görmesi, bir daha başka annelerin, babaların, ailelerin yanmaması ve kamu görevlilerinin sorumluluklarını hatırlatması açısından burası bir insanlık müzesi olarak inşa edilmeli.”

Mahmut Tanal’dan Grand Kartal Oteli önünde çağrı: Yarım adalet istemiyoruz!

“YETKİLİLER YARGILANMADIKÇA ADALET EKSİK KALIR”

Sorumluların tamamı yargı önüne çıkarılmadığı sürece adaletin eksik kalacağını vurgulayan Tanal, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Yetkililer yargılanmadıkları müddetçe bu adalet yarım kalmış olur, eksik kalmış olur. Biz eksik kalmayan, eksiksiz bir adaletin tecellisini istiyoruz.”

MilletvekiliMahmut TanalYeni PartiŞanlıurfaGüncelSon Dakika

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