Makao'da Çin Yeni Yılı kutlamaları gerçekleştirildi - Son Dakika
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Makao'da Çin Yeni Yılı kutlamaları gerçekleştirildi

Makao\'da Çin Yeni Yılı kutlamaları gerçekleştirildi

Makao Yönetimi Turizm Ofisi tarafından düzenlenen tur performansları, St. Paul Harabeleri'nde ve Senado Meydanı'nda gerçekleştirildi. Ayrıca, Makao'nun ünlü bölgelerine turlar düzenleyen 238 metre uzunluğundaki 'dans eden altın ejderha' da gösterilere eşlik etti.

11.02.2024 13:52
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MAKAO, 11 Şubat (Xinhua) -- Ejderha Yılı'nın ilk gününde Çin Yeni Yılı'nı kutlamak üzere Makao Yönetimi Turizm Ofisi tarafından organize edilen tur performansları, St. Paul Harabeleri'nde ve Senado Meydanı'nda sahnelendi. 238 metre uzunluğundaki "dans eden altın ejderha" da Makao'nun manzarasının güzelliğiyle ünlü birçok bölgesine turlar düzenledi.

Kaynak: Xinhua

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