MAKÜ Öğrencileri Burdur Gölü'nde Limnoloji Dersi Uyguladı - Son Dakika
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MAKÜ Öğrencileri Burdur Gölü'nde Limnoloji Dersi Uyguladı

MAKÜ Öğrencileri Burdur Gölü\'nde Limnoloji Dersi Uyguladı

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğrencileri, Burdur Gölü sahilinde Limnoloji dersi uygulaması gerçekleştirdi. Öğrenciler, gölün ekolojik özellikleri hakkında bilgi edinirken, çevre temizliği etkinliğiyle çevresel sorunlara dikkat çekti.

17.04.2025 10:09  Güncelleme: 10:12
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BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 3'üncü sınıf öğrencileri, Limnoloji (göl ve akarsu bilimi) dersini Burdur Gölü sahilinde işledi.

Burdur MAKÜ Fen Edebiyat Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencileri, Prof. Dr. İskender Gülle gözetiminde Limnoloji dersi uygulamasını Burdur Gölü sahilinde işledi. Öğrencilere, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü Sulak Alanlar Şube Müdürü Ersan Berberoğlu tarafından gölün tarihi, korunması ve yönetimi hakkında bilgi verildi. Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Gülle tarafından öğrencilere Burdur Gölü'nün biyolojik ve ekolojik özellikleri hakkında bilgi verildi.

MAKÜ Biyoloji Bölümü olarak öğrencilere arazide ve doğada ders vermeye önem verdiklerini belirten Prof. Dr. İskender Gülle, "Eğitimin bir kısmını laboratuvar ve sınıflarda yaparken, eğitimin doğada olan kısmına da önem veriyoruz. Çünkü, bazı konuların yerinde anlatılması, uygulamalı kavranılması gerekiyor. Özellikle göl, orman, yaban hayatı çalışıyorsak mutlaka araziye çıkmamız gerekiyor. Daha nitelikli ve öğrenim çıktıları yüksek bir eğitim-öğretim yapabilmek açısından yılda 3-5 defa öğrencilerimizi mutlaka araziye çıkarıyoruz. Bu durumun öğrencilerimizin mesleki ve kişisel gelişiminde pozitif katkılar yaptığını gözlemliyoruz" dedi.

Burdur Gölü'ne farkındalık oluşturup sorunlarını, son durumunu yerinde öğrendiklerini ifade eden Prof. Dr. Gülle, "Yaşayan canlıları yakından tanıma imkanı yakaladık. Öğrencilerimiz Özellikle ülkemizde ve dünyanın bazı ülkelerinde çok sık karşılaştığımız susuzluk ve kuraklık sorununu yerinde yaşayarak, gözlemleyerek öğrendi. Kuraklığın göllerimizi ve Burdur Gölü'nü nasıl tehdit ettiğini bizzat görerek bilgi-bilinç durumlarını güncelledirler" diye konuştu.

Öte yandan öğrenciler ve Doğa Koruma Milli Parklar ekipleriyle, göl kıyısındaki katı atık çöpü kirliliğine dikkati çekmek ve insan davranışlarının çevre üzerindeki olumsuz etkilerini anlamak açısından da çöp toplama etkinliği düzenlendi. Küçük bir alandan toplanan çuvallar dolusu çöp, Burdur Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel MAKÜ Öğrencileri Burdur Gölü'nde Limnoloji Dersi Uyguladı - Son Dakika

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