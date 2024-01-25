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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 16.04'te 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 13,93 kilometre olarak ölçüldü. Deprem, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman'dan da hissedildi. Kısa süreli panik yaşanan kentte bazı binalarda çatlaklar oluştu. Akçadağ ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi'nde bir evin çatısı çöktü.

Malatya\'nın Battalgazi ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
25.01.2024 - 22:45,
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 16.04'te 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Battalgazi'de meydana gelen sarsıntının derinliği 13,93 kilometre olarak ölçüldü.

Vali Ersin Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

112 Komuta Merkezi'ne herhangi bir yıkım ihbarı alınmadığını ifade eden Yazıcı, "Şu an için olumsuzluk ihbarı almadık. Ekiplerimiz sahadaki kontrollerini sürdürüyor." diye konuştu.

Panik havası oluştu

Deprem, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman'dan da hissedildi.

Kısa süreli panik yaşanan kentte iş yerlerinden ve evlerinden sokaklara çıkanlar güvenli alanlarda bekledi.

???????Bazı binalarda çatlakların oluştuğu gözlendi.

Akçadağ'da bir evin çatısı çöktü

Öte yandan depremde Akçadağ ilçesinde bağlı Başpınar Mahallesi'nde bir evin çatısı çöktü.

Başpınar Mahalle Muhtarı Mehmet Torun, AA muhabirine, depremde mahallelerindeki bir evin çatısında hasar oluştuğunu söyledi.

Torun, olayda maddi hasar yaşandığı başkaca da sıkıntı bulunmadığını ifade etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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