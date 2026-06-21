Malatya'da Aile İçinde Katliam - Son Dakika
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Malatya'da Aile İçinde Katliam

21.06.2026 18:44
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Nevzat Timurkaan, eşi ve bir kızını öldürdü, diğer kızı yaralandı. Olayın nedeni soruşturuluyor.

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde Nevzat Timurkaan'ın öldürdüğü eşi Feray Timurkaan (56) ile kızı Beyza Timurkaan (21), toprağa verildi. Yaralanan Berra Timurkaan'ın tedavisi de hastanede sürüyor.

Olay, dün akşam saatlerinde İnönü Mahallesi Salkımsöğüt Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Nevzat Timurkaan, evde eşi ve iki kız çocuğu ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası evdeki tabancayı alan Nevzat Timurkaan, eşi Feray, kızları Berra ve Beyza Timurkaan'a doğru ateş etti. Eşi ve kızları vücutlarına isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, Nevzat Timurkaan, aha sonra bıçakla kendisini de yaraladı.

DEFNEDİLDİLER

Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı anne Feray, kızları Berra ve Beyza ile Nevzat Timurkaan, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Beyza ve anne Feray Timurkaan yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren anne-kızın cenazeleri, Malatya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Malatya Şehir Mezarlığı'na getirilerek kılınan namazın ardından defnedildi.

DEPRESYONDAYMIŞ

Olayı gerçekleştiren ve bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Nevzat Timurkaan'ın, polis eşliğinde götürüldüğü hastanede tedavisi sürerken, verdiği ilk ifadesinde; depresyonda olduğunu söylediği öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA

Kaynak: DHA

Aile İçi Şiddet, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Malatya, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da Aile İçinde Katliam - Son Dakika

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