Malatya'da el bombası ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Malatya'da el bombası ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Malatya\'da el bombası ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir el bombası, bir pompalı tüfek ile 10 fişek ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alınırken, bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

14.02.2024 14:01  Güncelleme: 14:03
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir el bombası ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, yasa dışı silah bulunduran şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenledi.

İkametlerde yapılan aramada bir el bombası, bir pompalı tüfek ile 10 fişek ele geçirildi.

İki zanlıyı gözaltına alan ekipler, bir şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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