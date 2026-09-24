Malatya'da Mustafa Aşan, eşinin hediyesiyle 15 bin parçalık koleksiyon kurdu. - Son Dakika
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Malatya'da Mustafa Aşan, eşinin hediyesiyle 15 bin parçalık koleksiyon kurdu.

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Malatya\'da Mustafa Aşan, eşinin hediyesiyle 15 bin parçalık koleksiyon kurdu.
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Malatya'da pasta imalatçısı Mustafa Aşan, eşinin 1968 model plakçalar hediyesiyle başlayan merakla 3 yılda 15 bin parça topladı. Aşan, 25 metrekarelik odada 2 bin 500 plak, 10 bin kaset ve 3 bin CD'lik koleksiyonunu sanal medya üzerinden duyuruyor.

MALATYA'da yaşayan pasta imalatçısı Mustafa Aşan (34), eşinin doğum gününde hediye ettiği plakçalar ile başlayan merakla 25 metrekarelik odada yaklaşık 2 bin 500 plak, 10 bin kaset ve 3 bin CD ile dev bir koleksiyon oluşturdu. Aşan, "Eşim doğum günümde 1968 yıllarına ait bir plakçalar almış. Sonra merakım başladı büyük bir koleksiyon yaptım. Akşamları birer çay içerken müziğimizi dinleriz" dedi.

Malatya'da pasta imalatçısı olarak çalışan Mustafa Aşan, çocukluk yıllarından bu yana plakçalarlar ve nostaljik müziklere ilgi duydu. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından doğum gününde eşi Ebru Aşan tarafından hediye edilen plakçalar ile merakı başlayan Mustafa Aşan, plakçalar, plak, kaset ve CD toplamaya başladı. Zaman içerisinde koleksiyonunu büyüten Aşan, evinin bir odasını bu parçalara ayırdı. 3 yıl içerisinde 15 bin parça toplayan Aşan, odaya sığmayınca evinin altında bir oda kiraladı ve ürünlerini burada toplamaya başladı. 25 metrekarelik bir odada 2 bin 500 plak, 10 bin kaset ve 3 bin adet CD ile geçmişin koleksiyonu oluşturan Aşan, aynı zamanda kurduğu sanal medya hesabı üzerinden de canlı mezatlar düzenleyerek koleksiyonunu daha geniş kitlelere duyuruyor.

'25 METREKARELİK ODADA NOSTALJİ KOLEKSİYONU'

Aşan, "Daha önce eşimle muhabbetlerimizde plakları, eski nostaljiyi sevdiğimi söylemiştim. O da sağ olsun bana 1968 yıllarına ait bir plakçalar almış. Ondan sonra bir plak alayım akşamları birer çayımız içerken müziğimizi dinleriz dedik. Bir sanal medya hesabı açtık ve bu sayfada daha güzel dinlemekler yapalım dedik. Derken bir tane bir tane bir tane daha ve 80'li yılların ruhuna girdik. Daha önce evimde bir köşe yapmıştım ve birikimlerimi orada yapıyordum. Plak, kaset ve radyo sayısı artınca kendime 20-25 metrekarelik bir oda tuttum ve nostalji geçmişi bu odada biriktirdim. Topladığım plak, plakçalar, kaset, radyo, CD'leri yeni üretilen cihazlar değil de 60-70 ve 80'li yıllara ait ürünleri toplamaya çalıştım. Aslında bunlara ulaşmak çok zor değil çünkü nostalji camiası gerçekten büyük bir camia. Geçmişte aldıkları plak, plakçalar, radyo veya kasetleri dinlemek istemeyen ve tozlu raflara kaldıranlar olabiliyor. Bizler bunlara ulaşıp o tozlu raflardan onları alarak yeniden dinleyicilerle buluşturmaya çalışıyoruz. Geçmişin şarkılarını plaktan dinleyince sanki o dönemin sanatçısı yanımda o şarkıyı bana karşı söylüyor biliyormuş gibi bir hisse bir duyguya kapılıyorum" dedi.

'BENİM İÇİN EN DEĞERLİSİ EŞİMİN ALDIĞI'

Mustafa Aşan, şarkılardaki her sözde bir yaşanmışlık olduğunu dile getirerek, koleksiyonu içerisindeki en değerli ürünün eşinin aldığı 58 yıllık plakçalar olduğunu söyledi.

Sanal medya üzerinden açtıkları bir hesap üzerinden zaman zaman canlı dinletiler yaptıklarını ve mezatlar oluşturduklarını anlatan Aşan, "Yaşım itibarıyla belki ama 70'lere 80'lere büyüklerimizden görüp, dinleyip ve duyduğumuz kadarı ile o atmosferi seviyoruz. Geçmişteki o günlerin ruhu daha temizmiş. Şarkılardaki her sözlerde bir yaşanmışlık var. Benim için bu odadaki en değerli olan eşimin bana aldığı 58 yıllık plakçalar tabii ki. Sanal medya üzerinden açtığımız bir hesap üzerinden zaman zaman canlı dinletiler yapıp, canlı mezatlar oluşturuyorum. Ama her şey ticaret değil elbette. Geçmişe yolculuk yapmak güzel oluyor. Bugün bulamadığımız bu doğallığı samimiyeti 80'lerde, ya da 70'lerde o ruhla bulmaya çalışıyorum ki çok şükür bulabildim de. Benim gibi geçmişe nostaljiye dönmek isteyen binlerce dostumuz var. Aslında hepimiz doğru yoldayız. Bu işten uzak olan insanlar varsa mutlaka gelin bir plak iğnesinde, hep beraber buluşalım. O saf dönemi o güzel ruhu yaşayalım" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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