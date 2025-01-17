Malatya'da Trend Garden Rezidans Davası.. Müşteki Avukatı Pınar Ersu: "üfleseniz Yıkılacak Bir Bina, 'Lego' Yapmışlar" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Malatya'da Trend Garden Rezidans Davası.. Müşteki Avukatı Pınar Ersu: "üfleseniz Yıkılacak Bir Bina, 'Lego' Yapmışlar"

Geniş Video İzle

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde 31 kişinin yaşamını yitirdiği Trend Garden Rezidans davasının beşinci duruşmasında müşteki avukatı Pınar Ersu, "Üfleseniz yıkılacak bir bina 'lego' yapmışlar. 'Asrın felaketini öngöremedik, bina yıkıldı gördük-göremedik' tartışması artık anlamsız. Tüm sanıklar sorumludur" dedi.

17.01.2025 17:56  Güncelleme: 18:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MALATYA) - Malatya'da 6 Şubat depremlerinde 31 kişinin yaşamını yitirdiği Trend Garden Rezidans davasının beşinci duruşmasında müşteki avukatı Pınar Ersu, "Üfleseniz yıkılacak bir bina 'lego' yapmışlar. 'Asrın felaketini öngöremedik, bina yıkıldı gördük-göremedik' tartışması artık anlamsız. Tüm sanıklar sorumludur" dedi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'nde bulunan Trend Garden Rezidans da 6 Şubat depremlerinin ilk saniyelerinde çöktü. Enkaz dönen binada 5'i çocuk olmak üzere 31 kişi yaşamını yitirdi. 13 kişi hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ile "Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunmak" suçlamasıyla dava açıldı. Sanıklar Bülent Yeroğlu, Engin Aslan, Sefa Günfırat, Mehmet Gündüz'ün 15 Aralık 2023'te tahliye edilmesinin ardından davada tutuklu sanık kalmamıştı.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen beşinci duruşmaya tutuksuz sanıklardan Bülent Yeroğlu ve Mehmet Selim Doğan, depremde yakınlarını kaybedenler ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı, bir önceki celse mahkeme olarak istedikleri ek bilirkişi raporunun, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri tarafından mahkemeye sunulduğunu ve dosyaya girdiğini belirterek, raporla ilgili savunma ve talepleri dinledi.

Tutuksuz sanıklardan müteahhit Mehmet Selim Doğan, "Bizim kontrat yaptığımız emlakçının satışla ilgili kontratta imzası var. Satışın nerede ne nasıl yapıldığına dair dinlenmesini talep ediyorum" dedi.

Binanın müteahhidi sanık Bahattin Doğan'ın avukatı Necati Karabay, ek bilirkişi raporu kendi içinde çelişkiler taşıdığını ileri sürerek, "Ortada elverişli bir rapor yok. Raporda binanın depremde yıkılacağı söylenmiştir. Bina Elazığ depreminde hasar almamıştır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü raporu dosyada var. Söz konusu bilirkişi raporu kendi içerisinde çelişkilidir. Müvekilimin bu rapora göre ceza verilmesi uygun değildir. Müvekilim kalp krizi geçirdiğinden adli kontrol kararının kaldırılmasın talep ediyorum" diye konuştu.

"Bina siyasi bağlantıları nedeniyle ruhsatlandırılmıştır"

Sanık Engin Aslan'ın avukatı ise "Ek rapor önceki rapor gibi varsayıma dayalı. Analiz yok, statik yok. Daha önce Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde rapor almıştık. Orda projeye uygun olsa da bina yıkılacak diyor. İki rapor birbiriyle çelişiyor. Bina Bahattin Doğan'ın belediyenin imar bölümünde çalışan eniştesi tarafından ruhsatlandırılmıştır. Kolon yüksekliğinden dolayı belediye tarafından yıkılmalıydı. Bina siyasi bağlantıları nedeniyle ruhsatlandırılmıştır" dedi.

Tutuksuz sanıklardan proje müellifi inşaat mühendisi Bülent Yeroğlu, "Bina eski haliyle ruhsatları alınmıştır. 2020 Elazığ depreminde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü raporuna göre bina hasarsızdır. Daha sonra yapılan işlemler sırasında benim bina ile illiyettim kalmamıştır" şeklinde konuştu.

Sanık Özkan Gülfırat'ın avukatı, müvekilinin Finlandiya'da ifadesinin alındığını belirterek, "Müvekkilimin şirket ortaklığı dışında bir ilişiği yoktur. Sadece sermeye noktasında ortaktır. Şirket defterlerinde herhangi bir imzası da bulunmamaktadır" dedi.

"Tüm sanıklar sorumludur"

Müştekilerin avukatı Pınar Ersu, "Üfleseniz yıkılacak bir bina, 'lego' gibi yapmışlar. 'Asrın felaketini öngöremedik, bina yıkıldı gördük-göremedik' tartışması artık anlamsız. Tüm sanıklar sorumludur. Elazığ depreminde Malatya'da 5 bina yıkıldı, bu binanın yıkılmamış olmasını emsal gösteremezsiniz. Binanın satışı ve tadilatında defalarca hülle yapılmış ve mevzuata uyulmamıştır. Binanın yıkılmasında tüm sanıklar sorumludur. Ek Bilirkişi raporu ara kararın gereğini yerine getirmiyor. Ek rapor ile rapor arasında görünür derecede çelişkiler mevcuttur" dedi.

Mahkeme daha sonra iddia makamının taleplerini dinledi. Cumhuriyet Savcısı, sanık ve müştekilerin yeniden olayla ilgili bilirkişi raporu taleplerinin dosyaya yenilik katmayacağı yönüyle reddini, sanık Özkan Gülfırat'ın avukatının açıklamasında sanığın savunmasının alındığı ancak dosyaya girmediğinden, sanığın savunmasının dosyaya alınmasına yine kök bilirkişi raporu ile ek bilirkişi raporu içinde olmayan Eser Çakır için kusur yönünden çalışma yapılmasını bu nedenle ek rapor alınması dosyaya girmesinin ardından mütalaanın mahkemeye sunulacağını ifade etti.

Mahkeme, sanık ve müşteki avukatlarının farklı bir heyetten yeniden bilirkişi raporu aldırılması yönündeki talepleri reddederek, duruşmayı 14 Mart'a erteledi.

Malatya\'da Trend Garden Rezidans Davası.. Müşteki Avukatı Pınar Ersu: "üfleseniz Yıkılacak Bir Bina, \'Lego\' Yapmışlar"
Kaynak: ANKA

Trafik Kazaları, Doğal Afetler, Malatya, Mahkeme, Güncel, Yargı, Pınar, Hukuk, Lego, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da Trend Garden Rezidans Davası.. Müşteki Avukatı Pınar Ersu: 'üfleseniz Yıkılacak Bir Bina, 'Lego' Yapmışlar' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
22:55 Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat
22:47 Türkiye’den kopya çektiler Yunanistan’da savunmada yeni dönem Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem
22:10 Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi
16:46 Trump’ın ’Rusya’ çağrısı sonrası NATO’da ilk adım Litvanya’dan geldi Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi
09:17 Hava sahasını işgal eden Rusya’ya NATO’dan gözdağı Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı
09:14 “Edip Akbayram öldü“ iddiasına kızından yalanlama geldi "Edip Akbayram öldü" iddiasına kızından yalanlama geldi!
09:05 Altın fiyatları tam gaz Altın fiyatları tam gaz!
08:51 Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı
08:49 Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği’ni harekete geçirdi Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi
08:40 ABD’de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti ABD'de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti
08:30 Acun Ilıcalı Galatasaray’ın eski yıldızı ile anlaştı Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı
08:23 TSK’nın operasyonu elebaşı Salih Müslim’i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 00:49:41. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya'da Trend Garden Rezidans Davası.. Müşteki Avukatı Pınar Ersu: "üfleseniz Yıkılacak Bir Bina, 'Lego' Yapmışlar" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.