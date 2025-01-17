Malatya\'da Trend Garden Rezidans Davası.. Müşteki Avukatı Pınar Ersu: "üfleseniz Yıkılacak Bir Bina, \'Lego\' Yapmışlar"

Güncel

Gökyüzünde heyecanlandıran an: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti

(MALATYA) - Malatya'da 6 Şubat depremlerinde 31 kişinin yaşamını yitirdiği Trend Garden Rezidans davasının beşinci duruşmasında müşteki avukatı Pınar Ersu, "Üfleseniz yıkılacak bir bina 'lego' yapmışlar. 'Asrın felaketini öngöremedik, bina yıkıldı gördük-göremedik' tartışması artık anlamsız. Tüm sanıklar sorumludur" dedi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'nde bulunan Trend Garden Rezidans da 6 Şubat depremlerinin ilk saniyelerinde çöktü. Enkaz dönen binada 5'i çocuk olmak üzere 31 kişi yaşamını yitirdi. 13 kişi hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ile "Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunmak" suçlamasıyla dava açıldı. Sanıklar Bülent Yeroğlu, Engin Aslan, Sefa Günfırat, Mehmet Gündüz'ün 15 Aralık 2023'te tahliye edilmesinin ardından davada tutuklu sanık kalmamıştı.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen beşinci duruşmaya tutuksuz sanıklardan Bülent Yeroğlu ve Mehmet Selim Doğan, depremde yakınlarını kaybedenler ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı, bir önceki celse mahkeme olarak istedikleri ek bilirkişi raporunun, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri tarafından mahkemeye sunulduğunu ve dosyaya girdiğini belirterek, raporla ilgili savunma ve talepleri dinledi.

Tutuksuz sanıklardan müteahhit Mehmet Selim Doğan, "Bizim kontrat yaptığımız emlakçının satışla ilgili kontratta imzası var. Satışın nerede ne nasıl yapıldığına dair dinlenmesini talep ediyorum" dedi.

Binanın müteahhidi sanık Bahattin Doğan'ın avukatı Necati Karabay, ek bilirkişi raporu kendi içinde çelişkiler taşıdığını ileri sürerek, "Ortada elverişli bir rapor yok. Raporda binanın depremde yıkılacağı söylenmiştir. Bina Elazığ depreminde hasar almamıştır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü raporu dosyada var. Söz konusu bilirkişi raporu kendi içerisinde çelişkilidir. Müvekilimin bu rapora göre ceza verilmesi uygun değildir. Müvekilim kalp krizi geçirdiğinden adli kontrol kararının kaldırılmasın talep ediyorum" diye konuştu.

"Bina siyasi bağlantıları nedeniyle ruhsatlandırılmıştır"

Sanık Engin Aslan'ın avukatı ise "Ek rapor önceki rapor gibi varsayıma dayalı. Analiz yok, statik yok. Daha önce Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde rapor almıştık. Orda projeye uygun olsa da bina yıkılacak diyor. İki rapor birbiriyle çelişiyor. Bina Bahattin Doğan'ın belediyenin imar bölümünde çalışan eniştesi tarafından ruhsatlandırılmıştır. Kolon yüksekliğinden dolayı belediye tarafından yıkılmalıydı. Bina siyasi bağlantıları nedeniyle ruhsatlandırılmıştır" dedi.

Tutuksuz sanıklardan proje müellifi inşaat mühendisi Bülent Yeroğlu, "Bina eski haliyle ruhsatları alınmıştır. 2020 Elazığ depreminde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü raporuna göre bina hasarsızdır. Daha sonra yapılan işlemler sırasında benim bina ile illiyettim kalmamıştır" şeklinde konuştu.

Sanık Özkan Gülfırat'ın avukatı, müvekilinin Finlandiya'da ifadesinin alındığını belirterek, "Müvekkilimin şirket ortaklığı dışında bir ilişiği yoktur. Sadece sermeye noktasında ortaktır. Şirket defterlerinde herhangi bir imzası da bulunmamaktadır" dedi.

"Tüm sanıklar sorumludur"

Müştekilerin avukatı Pınar Ersu, "Üfleseniz yıkılacak bir bina, 'lego' gibi yapmışlar. 'Asrın felaketini öngöremedik, bina yıkıldı gördük-göremedik' tartışması artık anlamsız. Tüm sanıklar sorumludur. Elazığ depreminde Malatya'da 5 bina yıkıldı, bu binanın yıkılmamış olmasını emsal gösteremezsiniz. Binanın satışı ve tadilatında defalarca hülle yapılmış ve mevzuata uyulmamıştır. Binanın yıkılmasında tüm sanıklar sorumludur. Ek Bilirkişi raporu ara kararın gereğini yerine getirmiyor. Ek rapor ile rapor arasında görünür derecede çelişkiler mevcuttur" dedi.

Mahkeme daha sonra iddia makamının taleplerini dinledi. Cumhuriyet Savcısı, sanık ve müştekilerin yeniden olayla ilgili bilirkişi raporu taleplerinin dosyaya yenilik katmayacağı yönüyle reddini, sanık Özkan Gülfırat'ın avukatının açıklamasında sanığın savunmasının alındığı ancak dosyaya girmediğinden, sanığın savunmasının dosyaya alınmasına yine kök bilirkişi raporu ile ek bilirkişi raporu içinde olmayan Eser Çakır için kusur yönünden çalışma yapılmasını bu nedenle ek rapor alınması dosyaya girmesinin ardından mütalaanın mahkemeye sunulacağını ifade etti.

Mahkeme, sanık ve müşteki avukatlarının farklı bir heyetten yeniden bilirkişi raporu aldırılması yönündeki talepleri reddederek, duruşmayı 14 Mart'a erteledi.