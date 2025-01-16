MALATYA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 8 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde; 1316 sentetik ecza, 16 gram metamfetamin, 15 gram kannabinoid ve 2 gram esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekiplerin gözaltına aldığı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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