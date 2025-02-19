Malatya'dan 23 Proje TÜBİTAK Yarışmasına Katıldı

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TÜBİTAK tarafından düzenlenen 56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına Malatya'dan 23 proje katılmaya hak kazandı.

14 okulun 12 branşta hazırladığı 23 proje, TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Malatya Bölge Sergisi'nde yer alacak.

Malatya'da gerçekleşecek bölge sergisine, Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Tunceli, Malatya, Mardin ve Şanlıurfa'dan da katılım sağlanacak.

Dereceye giren projeler ise Ankara'da düzenlenecek final yarışmasına katılma hakkı elde edecek.