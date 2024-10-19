Malezya Başbakanı'ndan Kınama - Son Dakika
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Malezya Başbakanı'ndan Kınama

Malezya Başbakanı İbrahim, Hamas lideri Sinvar'ın öldürülmesini kınadı ve uluslararası dayanışma çağrısında bulundu.

19.10.2024 16:48
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Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın İsrail güçleri tarafından öldürülmesini şiddetle kınadı.
Başbakan İbrahim, X'ten yaptığı açıklamada, Malezya'nın "Filistin halkının savaşçısı ve savunucusunun" kaybının yasını tuttuğunu belirtti.
İbrahim, Sinvar'ın İsrail güçleri tarafından öldürülmesini şiddetle kınayarak, "Malezya, uluslararası toplumun İsrail'in barbarlığını reddetmesi ve Filistinlilere yönelik devam eden katliamın derhal durdurulması konusunda ısrar ediyor." ifadelerini kullandı.
Bölgedeki durumun kötüleştiğini ve uluslararası toplumun barış ve adaletin korunmasını sağlamada başarısız olduğunu vurgulayan İbrahim, "Uluslararası tepkilere rağmen İsrail hem Lübnan'da hem de Gazze'de hava ve kara saldırılarını sürdürüyor." açıklamasını yaptı.
Öte yandan, Afganistan geçici hükümetinden yayımlanan başsağlığı mesajında da Sinvar'ın ölümünden duyulan üzüntüye işaret edilerek, İslam dünyası mazlum Filistin halkıyla dayanışma içinde olmaya çağrıldı.
İsrail ordusu, 17 Ekim'de Yahya Sinvar'ın Gazze'nin güneyindeki saldırıda hayatını kaybettiğini duyururken, Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye de dün Sinvar'ın öldüğünü doğrulamıştı.
Yahya Sinvar, İran'ın başkenti Tahran'da 31 Temmuz'da suikasta uğrayan İsmail Heniyye'nin yerine 6 Ağustos'ta Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı olarak seçilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Enver İbrahim, Yahya Sinvar, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, Malezya, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

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