Malezya'da Geçit Töreni Provası Sırasında 2 Helikopter Çarpıştı: 10 Ölü - Son Dakika
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Malezya'da Geçit Töreni Provası Sırasında 2 Helikopter Çarpıştı: 10 Ölü

Malezya\'da Geçit Töreni Provası Sırasında 2 Helikopter Çarpıştı: 10 Ölü

Malezya Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 askeri helikopter, Perak eyaletinde gerçekleştirilen geçit töreni provası sırasında havada çarpıştı. Kazada, helikopterlerde bulunan 10 görevli hayatını kaybetti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, kazanın sebebini araştırmak için soruşturma başlatacağını duyurdu.

23.04.2024 09:48  Güncelleme: 09:49
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Malezya'da geçit töreni provası sırasında 2 askeri helikopterin çarpışması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

Malezya Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, donanmanın 90'ıncı yıl dönümü kutlamaları için Perak eyaletinde geçit töreni provası kapsamında eğitim uçuşu gerçekleştiren 2 helikopter havada çarpıştı.

Donanmaya ait bir üste gerçekleşen kazada helikopterlerde bulunan 10 görevli yaşamını yitirdi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, kazaya neyin sebep olduğuna ilişkin soruşturma başlatılacağını duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malezya'da Geçit Töreni Provası Sırasında 2 Helikopter Çarpıştı: 10 Ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malezya'da Geçit Töreni Provası Sırasında 2 Helikopter Çarpıştı: 10 Ölü - Son Dakika
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