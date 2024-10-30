Manavgat'ta Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Manavgat'ta Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Manavgat Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Fener Alayı, Motosiklet ve Off Road, Klasik Araba Korteji ve Hilmi Yarayıcı konseriyle coşkuyla kutladı.

30.10.2024 12:42
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(ANTALYA)- Manavgat Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Fener Alayı, Motosiklet ve Off Road, Klasik Araba Korteji ve Hilmi Yarayıcı konseriyle coşkuyla kutladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, saat 19.00'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünden Motosiklet ve Off Road, Klasik Araba Korteji'yle başladı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı kortejde, fenerler ve Türk bayrakları ile donatılan araçlar, sokakları renklendirdi. Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara da konvoya katılarak vatandaşları selamladı.

Kutlamalar, konvoyun ardından Manavgat Cumhuriyet Meydanı'nda fener alayı yürüyüşle devam etti. Fener Alayı'na, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Antalya Milletvekili Aykut Kaya, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar, basın mensupları ve binlerce vatandaş katıldı. Binlerce Manavgatlı, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Atatürk Kültür Merkezi'ne yürüdü.

Fener alayının ardından sanatçı Hilmi Yarayıcı, Atatürk Kültür Merkezi önünde sahne aldı. Sanatçı, sevilen şarkılarla geceye renk kattı.

"Biz, Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürüyoruz ve ona layık olmaya çalışıyoruz"

Konserin açılış parçasının ardından konuşma yapan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, bin yıl geçse de Cumhuriyet coşkusunu yaşayacaklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Karanlığa karşı mücadele arkadaşım, yoldaşım söyledi. Türkiye'nin neresinde olursak olalım mücadeleyi sürdürüyoruz. Bunun için bir derdimiz var. Biz, Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürüyoruz ve ona layık olmaya çalışıyoruz. Dedesi Dumlupınar'da savaşmış, atalarının birçoğunu Çanakkale'de şehit vermiş bir ailenin çocuğu olarak, Toroslardan Akdeniz'e uzanan Manavgat'ta bizler bu gururu, onuru hep yaşıyoruz ve yaşayacağız. 101 yıl geçmiş Cumhuriyet ilan edileli. Biliyorum ki binbir yıl geçse de devam edecek. Atatürk'ün yaktığı o ışık, bizim yolumuzu hep aydınlatacak. Çocuklarımız mutlu olsun diye, geleceğimiz onurlu olsun diye, laik-demokratik hukuk devletinin sonsuza kadar yaşaması için el birliğiyle mücadele edeceğiz. 29 Ekim Bayramımız hepimize kutlu olsun."

Başkan Kara, konuşmasının ardından sanatçı Hilmi Yarayıcı'ya çiçek ve plaket takdim etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manavgat'ta Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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