Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu: "Yeni Hedefimiz Tüm Lokantaları Birer Kent Lokantası Formatına Dahil Etmek" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu: "Yeni Hedefimiz Tüm Lokantaları Birer Kent Lokantası Formatına Dahil Etmek"

11.02.2026 09:20  Güncelleme: 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "İstanbul’un ardından en çok Kent Lokantasına sahip şehiriz. Yeni hedefimiz, Manisa’daki yerel esnafla iş birliği yaparak tüm lokantaları birer Kent Lokantası formatına dahil etmek. Odalarla yapacağımız protokolle vatandaşımız uygun fiyata yemek yiyecek, aradaki fiyat farkını belediye olarak biz karşılayacağız. Bu destek zincirine ileride kasap, manav ve bakkallar da dahil olacak" dedi.

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, " İstanbul'un ardından en çok Kent Lokantasına sahip şehiriz. Yeni hedefimiz, Manisa'daki yerel esnafla iş birliği yaparak tüm lokantaları birer Kent Lokantası formatına dahil etmek. Odalarla yapacağımız protokolle vatandaşımız uygun fiyata yemek yiyecek, aradaki fiyat farkını belediye olarak biz karşılayacağız. Bu destek zincirine ileride kasap, manav ve bakkallar da dahil olacak" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı Olağan Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu yönetiminde gerçekleştirildi. Açılış konuşmasında 6 Şubat Depremleri'nin 3. yılı nedeniyle hayatını kaybedenleri anan Dutlulu, deprem bölgesindeki gözlemlerine ilişkin, "Deprem, her zaman gündemimizde kalması gereken bir konu. Geçtiğimiz hafta deprem bölgesindeydik. Bölgede ciddi bir yapılaşma ve çalışma var ancak ilçelere ve beldelere gidildiğinde tablo hala hazin. Evler yapılıyor ama yol ve yeşil alan gibi altyapı eksikleri çok fazla. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak biz de elimizden geleni yapıyoruz. Adıyaman'da 4 bin metrekarelik bir alanda Ferdi Zeyrek Kreşi'ni hayata geçireceğiz. Ayrıca Malatya'nın 4 ilçesine 100 bin metrekareye yakın taş desteği sağlayacağız" diye konuştu.

"Pilot afet parkı kurulacak"

Manisa'da iki adet pilot Afet Parkı kurulacağını müjdeleyen Başkan Dutlulu, bu alanların afet anında güvenli toplanma, barınma, yemek, temiz su ve sağlık koordinasyon merkezi olarak hizmet vereceğini belirtti. Normal zamanlarda ise bu alanların eğitim ve tatbikat alanı olarak kullanılacağını ifade etti. Başkan ayrıca, 2000 yılı öncesi yapı stokunun yenilenmesinin öncelikli hedefleri olduğunu vurguladı.

"Tüm personelimiz, iş makinelerimiz vatandaşların hizmetinde olacak"

Kuraklığın ardından gelen yoğun yağışların derelerde taşkınlara sebep olduğunu hatırlatan Dutlulu, "Binin üzerindeki personelimizle sahadaydık. Artık sadece MASKİ değil, Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin tüm gücüyle sahadayız. Mevcut çalışmalarımız günü kurtarmaya yönelik olsa da yaz aylarında projelendireceğimiz yeni yağmur suyu hatlarıyla bu sıkıntıları kalıcı olarak minimuma indireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bu destek zincirine ileride kasap, manav ve bakkallar da dahil olacak"

Sosyal belediyecilikte Manisa'nın örnek olduğunu belirten Dutlulu, yeni bir modeli hayata geçireceklerini açıklayarak, "İstanbul'un ardından en çok Kent Lokantasına sahip şehiriz. Yeni hedefimiz, Manisa'daki yerel esnafla iş birliği yaparak tüm lokantaları birer Kent Lokantası formatına dahil etmek. Odalarla yapacağımız protokolle vatandaşımız uygun fiyata yemek yiyecek, aradaki fiyat farkını belediye olarak biz karşılayacağız. Bu destek zincirine ileride kasap, manav ve bakkallar da dahil olacak" dedi.

Manisa şehir kartı ve esnaf ile iş birliği

Manisa Şehir Kartı ihalesinin tamamlandığını belirten Dutlulu, sosyal yardımlarda yeni bir döneme geçildiğini ifade etti. Artık belediyenin toplu mal alıp dağıtması yerine, ihtiyaç sahibi vatandaşların kartlarına yüklenecek bakiyelerle mahalle esnafından alışveriş yapabileceğini, böylece hem vatandaşın hem de yerel esnafın kazanacağını vurguladı.

Sosyal projeleri sıraladı

Sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirilen diğer çalışmaları sıralayan Başkan Dutlulu, "Emeklilere ilaç katkı payı desteği veriyoruz. Özellikle raporlu ilaçlarda çok ciddi fiyat farkları çıkıyor. Özellikle minimum maaş alan emekliler için Manisa Eczacı Odası ile güzel bir protokol imzaladık. Bu işe de başlıyoruz. Askıda faturaya aktif halde devam ediyoruz. Askıda fatura platformunda tam bir gizlilik esasıyla hayırseverlerce destek olunacak. Isınma desteği noktasında belediyemizin yaptığı budama faaliyetleri sonrasında çıkan odunları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtımımız devam ediyor" diye konuştu.

"Çöp alanlarını rehabilite edip halkımıza kazandıracağız"

Eski çöp alanları olarak bilinen vahşi depolama alanlarında çok ciddi sıkıntılar yaşandığını dile getiren Başkan Dutlulu, "Saruhanlı'da 18 adet düzensiz depolama alanını kapatıyoruz. 16 Arallık 2025'te ihalesini gerçekleştirdiğimiz proje ile bu atıkları herkesten uzak ayrı bir noktaya taşıyacağız. Saruhanlı'da ilk uygulamaya başlıyoruz. Bundan sonra özellikle ilçe merkezlerinde çöplerin atıldığı, zaman zaman yangınların çıktığı, ciddi koku sorunlarının olduğu, birçok ilçede yerleşimin hemen yanında kalan çöp alanlarını rehabilite edeceğiz. Bu çöp alanlarını da yeşil alan olarak halkımıza kazandıracağız. Özellikle ilçelerde çok büyük sorun haline geliyordu. İnşallah eski çöp alanlarının hepsi temizlenecek. Atık pil ve atık ilaç kampanyamız da devam ediyor. 3 ton pil topladık ve bunun karşılığında zeytin fidanı dağıttık. Bunun yanında Eczacı Odamızla 14 ton atık ilacı bertaraf ettik. 30 Mart'ta ikinci atık pil kampanyamızı yapacağız. 31 Mart'ta ise Yunusemre'de atık yağ kampanyamızı başlatacağız" dedi.

Güçlü bir itfaiye yapısı kurmak istediklerini söyleyen Dutlulu, "İtfaiye gurur duyduğumuz birimlerimizden bir tanesi. 411 milyon liralık yatırımla 20 adet tam donanımlı itfaiye aracını filomuza kattık. 25.8 milyon lira bedelle de solunum setleri ve kompresör alımlarını tamamladık. Alaşehir itfaiye binamızın da projesi bitti. Yangın sezonu öncesinde 100 adet yangın tankerinin alımını yapıyoruz. Özellikle orman köylerine ücretsiz olarak dağıtacağız" diye konuştu.

Sosyal konut ve asfalt seferberliği

2026 yılında mevcut şantiye alanının şehir dışına taşınacağını ve boşalan araziye sosyal konutlar inşa edileceğini belirten Dutlulu, "Amacımız lüks konut değil, asgari ücretle geçinen vatandaşımızın ulaşabileceği kiralık ve satılık evler üretmek. Ayrıca Salihli'deki asfalt plentimiz faaliyete geçti, Mart ayında asfalt seferberliğimiz başlıyor. Ağustos ayında Akhisar'a, önümüzdeki yıl da Manisa merkeze kurulacak yeni tesislerle asfalt sorununu 25 yıllığına çözeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Kent Lokantası, Yerel Haberler, Besim Dutlulu, İstanbul, Ekonomi, Manisa, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu: 'Yeni Hedefimiz Tüm Lokantaları Birer Kent Lokantası Formatına Dahil Etmek' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu
Maç başına kulübün kasasından 25 bin euro çıkarıyor İşte nedeni Maç başına kulübün kasasından 25 bin euro çıkarıyor! İşte nedeni
Bomba iddia Kamera önüne geçip söyledikleri Trump’ın uykularını kaçıracak Bomba iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump'ın uykularını kaçıracak
Bomba iddia Messi dünya devine başkan olacak Bomba iddia! Messi dünya devine başkan olacak
24 yaşındaki hamile kadını önce darbetti sonra silahla vurarak öldürdü 24 yaşındaki hamile kadını önce darbetti sonra silahla vurarak öldürdü
Oğlunun ölümünün ardından gelinden şok plan Yaşlı adam duyunca felç geçirdi Oğlunun ölümünün ardından gelinden şok plan! Yaşlı adam duyunca felç geçirdi
Dehşet evi Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
Tedesco’dan basın toplantısına damga vuran tek kelimelik Türkçe yanıt Tedesco'dan basın toplantısına damga vuran tek kelimelik Türkçe yanıt
Anlatırken yerinde duramadı Ertem Şener’dan bomba Amedspor çıkışı Anlatırken yerinde duramadı! Ertem Şener'dan bomba Amedspor çıkışı
Haluk Levent, Tarkan’ı kıskandığını bu sözlerle anlattı Haluk Levent, Tarkan'ı kıskandığını bu sözlerle anlattı

10:29
Özgür Özel’den Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
Özgür Özel'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
10:26
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
10:24
Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar
Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar
10:19
Olimpiyat sporcusu madalya aldıktan sonra kız arkadaşını aldattığını itiraf etti
Olimpiyat sporcusu madalya aldıktan sonra kız arkadaşını aldattığını itiraf etti
10:09
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
10:04
Elon Musk “suç ortağı“ demişti Utanç dosyasından çıkan isim olay
Elon Musk "suç ortağı" demişti! Utanç dosyasından çıkan isim olay
10:03
Epstein dosyasında sansürlenen “zengin ve güçlü“ 6 kişi deşifre oldu
Epstein dosyasında sansürlenen "zengin ve güçlü" 6 kişi deşifre oldu
10:03
Elindekini gören şaşıp kalıyor Icardi ve Torreira’nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü
Elindekini gören şaşıp kalıyor! Icardi ve Torreira'nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü
09:52
Pedofili dosyasında infial yaratan detay: Balıkçıyım, ağı nereye atacağımı o söylüyor
Pedofili dosyasında infial yaratan detay: Balıkçıyım, ağı nereye atacağımı o söylüyor
09:31
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim
09:30
Ali Yerlikaya’ya dair dikkat çeken ayrıntı: Dün akşam Meclis’te hiçbiri yanına gitmedi
Ali Yerlikaya'ya dair dikkat çeken ayrıntı: Dün akşam Meclis'te hiçbiri yanına gitmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 11:26:03. #7.11#
SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu: "Yeni Hedefimiz Tüm Lokantaları Birer Kent Lokantası Formatına Dahil Etmek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.