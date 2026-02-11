Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu: "Yeni Hedefimiz Tüm Lokantaları Birer Kent Lokantası Formatına Dahil Etmek"

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, " İstanbul'un ardından en çok Kent Lokantasına sahip şehiriz. Yeni hedefimiz, Manisa'daki yerel esnafla iş birliği yaparak tüm lokantaları birer Kent Lokantası formatına dahil etmek. Odalarla yapacağımız protokolle vatandaşımız uygun fiyata yemek yiyecek, aradaki fiyat farkını belediye olarak biz karşılayacağız. Bu destek zincirine ileride kasap, manav ve bakkallar da dahil olacak" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı Olağan Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu yönetiminde gerçekleştirildi. Açılış konuşmasında 6 Şubat Depremleri'nin 3. yılı nedeniyle hayatını kaybedenleri anan Dutlulu, deprem bölgesindeki gözlemlerine ilişkin, "Deprem, her zaman gündemimizde kalması gereken bir konu. Geçtiğimiz hafta deprem bölgesindeydik. Bölgede ciddi bir yapılaşma ve çalışma var ancak ilçelere ve beldelere gidildiğinde tablo hala hazin. Evler yapılıyor ama yol ve yeşil alan gibi altyapı eksikleri çok fazla. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak biz de elimizden geleni yapıyoruz. Adıyaman'da 4 bin metrekarelik bir alanda Ferdi Zeyrek Kreşi'ni hayata geçireceğiz. Ayrıca Malatya'nın 4 ilçesine 100 bin metrekareye yakın taş desteği sağlayacağız" diye konuştu.

"Pilot afet parkı kurulacak"

Manisa'da iki adet pilot Afet Parkı kurulacağını müjdeleyen Başkan Dutlulu, bu alanların afet anında güvenli toplanma, barınma, yemek, temiz su ve sağlık koordinasyon merkezi olarak hizmet vereceğini belirtti. Normal zamanlarda ise bu alanların eğitim ve tatbikat alanı olarak kullanılacağını ifade etti. Başkan ayrıca, 2000 yılı öncesi yapı stokunun yenilenmesinin öncelikli hedefleri olduğunu vurguladı.

"Tüm personelimiz, iş makinelerimiz vatandaşların hizmetinde olacak"

Kuraklığın ardından gelen yoğun yağışların derelerde taşkınlara sebep olduğunu hatırlatan Dutlulu, "Binin üzerindeki personelimizle sahadaydık. Artık sadece MASKİ değil, Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin tüm gücüyle sahadayız. Mevcut çalışmalarımız günü kurtarmaya yönelik olsa da yaz aylarında projelendireceğimiz yeni yağmur suyu hatlarıyla bu sıkıntıları kalıcı olarak minimuma indireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bu destek zincirine ileride kasap, manav ve bakkallar da dahil olacak"

Sosyal belediyecilikte Manisa'nın örnek olduğunu belirten Dutlulu, yeni bir modeli hayata geçireceklerini açıklayarak, "İstanbul'un ardından en çok Kent Lokantasına sahip şehiriz. Yeni hedefimiz, Manisa'daki yerel esnafla iş birliği yaparak tüm lokantaları birer Kent Lokantası formatına dahil etmek. Odalarla yapacağımız protokolle vatandaşımız uygun fiyata yemek yiyecek, aradaki fiyat farkını belediye olarak biz karşılayacağız. Bu destek zincirine ileride kasap, manav ve bakkallar da dahil olacak" dedi.

Manisa şehir kartı ve esnaf ile iş birliği

Manisa Şehir Kartı ihalesinin tamamlandığını belirten Dutlulu, sosyal yardımlarda yeni bir döneme geçildiğini ifade etti. Artık belediyenin toplu mal alıp dağıtması yerine, ihtiyaç sahibi vatandaşların kartlarına yüklenecek bakiyelerle mahalle esnafından alışveriş yapabileceğini, böylece hem vatandaşın hem de yerel esnafın kazanacağını vurguladı.

Sosyal projeleri sıraladı

Sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirilen diğer çalışmaları sıralayan Başkan Dutlulu, "Emeklilere ilaç katkı payı desteği veriyoruz. Özellikle raporlu ilaçlarda çok ciddi fiyat farkları çıkıyor. Özellikle minimum maaş alan emekliler için Manisa Eczacı Odası ile güzel bir protokol imzaladık. Bu işe de başlıyoruz. Askıda faturaya aktif halde devam ediyoruz. Askıda fatura platformunda tam bir gizlilik esasıyla hayırseverlerce destek olunacak. Isınma desteği noktasında belediyemizin yaptığı budama faaliyetleri sonrasında çıkan odunları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtımımız devam ediyor" diye konuştu.

"Çöp alanlarını rehabilite edip halkımıza kazandıracağız"

Eski çöp alanları olarak bilinen vahşi depolama alanlarında çok ciddi sıkıntılar yaşandığını dile getiren Başkan Dutlulu, "Saruhanlı'da 18 adet düzensiz depolama alanını kapatıyoruz. 16 Arallık 2025'te ihalesini gerçekleştirdiğimiz proje ile bu atıkları herkesten uzak ayrı bir noktaya taşıyacağız. Saruhanlı'da ilk uygulamaya başlıyoruz. Bundan sonra özellikle ilçe merkezlerinde çöplerin atıldığı, zaman zaman yangınların çıktığı, ciddi koku sorunlarının olduğu, birçok ilçede yerleşimin hemen yanında kalan çöp alanlarını rehabilite edeceğiz. Bu çöp alanlarını da yeşil alan olarak halkımıza kazandıracağız. Özellikle ilçelerde çok büyük sorun haline geliyordu. İnşallah eski çöp alanlarının hepsi temizlenecek. Atık pil ve atık ilaç kampanyamız da devam ediyor. 3 ton pil topladık ve bunun karşılığında zeytin fidanı dağıttık. Bunun yanında Eczacı Odamızla 14 ton atık ilacı bertaraf ettik. 30 Mart'ta ikinci atık pil kampanyamızı yapacağız. 31 Mart'ta ise Yunusemre'de atık yağ kampanyamızı başlatacağız" dedi.

Güçlü bir itfaiye yapısı kurmak istediklerini söyleyen Dutlulu, "İtfaiye gurur duyduğumuz birimlerimizden bir tanesi. 411 milyon liralık yatırımla 20 adet tam donanımlı itfaiye aracını filomuza kattık. 25.8 milyon lira bedelle de solunum setleri ve kompresör alımlarını tamamladık. Alaşehir itfaiye binamızın da projesi bitti. Yangın sezonu öncesinde 100 adet yangın tankerinin alımını yapıyoruz. Özellikle orman köylerine ücretsiz olarak dağıtacağız" diye konuştu.

Sosyal konut ve asfalt seferberliği

2026 yılında mevcut şantiye alanının şehir dışına taşınacağını ve boşalan araziye sosyal konutlar inşa edileceğini belirten Dutlulu, "Amacımız lüks konut değil, asgari ücretle geçinen vatandaşımızın ulaşabileceği kiralık ve satılık evler üretmek. Ayrıca Salihli'deki asfalt plentimiz faaliyete geçti, Mart ayında asfalt seferberliğimiz başlıyor. Ağustos ayında Akhisar'a, önümüzdeki yıl da Manisa merkeze kurulacak yeni tesislerle asfalt sorununu 25 yıllığına çözeceğiz" dedi.