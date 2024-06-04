Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Gençlerle Buluştu

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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 'Manisa Tarzanı Çevre Günleri' etkinlikleri kapsamında düzenlenen, tarihçi, yazar Pelin Batu'nun moderatörlüğünü yaptığı 'Manisa Tarzanı'na Genç Bakış' söyleşisinde, gençlerle buluştu. Başkan Zeyrek, öğrencilere yönelik çamaşır kafe, öğrenci lokantası, 'Güne Merhaba' çorbası gibi çalışmaları hayata geçireceklerinin müjdesini verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi'nin ölümünün 61'inci yılında anıldığı 'Manisa Tarzanı Çevre Günleri' etkinlikleri, 'Manisa Tarzanı'na Genç Bakış' söyleşisi ile devam etti. Moderatörlüğünü tarihçi ve yazar Pelin Batu'nun yaptığı söyleşide, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, öğrencilerle buluştu. Pelin Batu'nun sorularını yanıtlayan Başkan Ferdi Zeyrek önemli açıklamalarda bulundu.

"Manisa'nın değerlerini gün yüzüne çıkartmak için kaygı duyan biriyim"

Zeyrek, "Ahmet Bedevi'nin hayal ettiği bir Manisa var. Yeşil bir Manisa ve yaşanılabilen bir kent hayali var. Yarınlara bunu aktarmak istiyordu. Biz onun vizyonunu, onun hayallerini gerçekleştirmek adına, bu haftayı 'Yeşil Manisa Çevre günleri ve Ahmet Bedevi Haftası' olarak geçiriyoruz. Ayrıca, bugün Manisa'mda ilk defa yapılan 'Yeşil Manisa Zirvesi'ni oluşturduk. 3 günün sonunda, çok güzel bir çalıştay olacak ve rapor halinde Manisa'mda olan herkesle bunu paylaşacağım. Manisa'nın değerlerini gün yüzüne çıkartmak için ve bu değerleri herkesle paylaşmak için kaygı duyan biriyim" dedi.

"Bir kişinin kazanıp şehrin kaybettiği seçime, ben yokum"

Öğrencilerle gerçekleştirdiği sohbetlerden bazılarını paylaşan Başkan Zeyrek, üniversite öğrencileri için gerçekleştirilen ücretsiz ring seferlerine de değinerek, şöyle devam etti:

"Bizim öğrenci yurtlarımız ve üniversite arasında bir yol var. Bu yolda ücretsiz ring hattı sağladık. Bir belediye için çok da basit yapılabilecek bir şey. Ama bugüne kadar kimsenin aklına gelmemiş. O ring hattı yolculuğuna ben de öğrencilerimizle birlikte katıldım. Öğrencilerimize, 'Öğrenci gözünden Manisa nasıl bir yer?' diye sordum. Ben onların kaygılarını çok iyi anlayabiliyorum. Dedim ki, ben cevap vereyim bu soruya. Manisa öğrenci için çekilmez bir yer. Sosyal hayat olmayan bir yer. İlk fırsatta İzmir'e kaçmak istediğiniz bir yer. Birçok yokların olduğu bir yer deyince öğrenci kardeşlerim anlatmaya başladı. Ben bunun böyle olduğunu biliyorum. Bir belediye başkanının karnesi 31 Mart günü yapılan seçimler değildir. Bir belediye başkanının karnesi, şehrin dışarıda nasıl temsil edildiğidir. Oradaki öğrenci kardeşlerim,kendi şehirlerine gittiklerinde, Manisa'yı bu şekilde anlatmaları bizim karnemizin geçersiz not aldığını gösterir. Seçimi kazanmak veya kaybetmek sadece sonuçlardan bir tanesidir. Bir kişinin kazanıp şehrin kaybettiği bir seçime, ben yokum."

"İstedikleri sosyal yaşantıyı, kendilerine sağlayacağım"

Öğrencilerin sosyal hayatlarında yaşadıkları sıkıntıları bildiğini belirten Başkan Ferdi Zeyrek, şunları kaydetti:

"Kütüphane eksikliğini, öğrenci lokantalarının olması gerektiğini ve öğrencilere yönelik projelerimi paylaştım kendileriyle. Önümüzdeki dönem kendileri için 'güne merhaba' çorbasıyla başlayacağız. Üniversitede bir tane çamaşır kafe kuracağım. Çamaşırlarını yıkamakta çok büyük sıkıntılar yaşıyor yurtta kalan öğrenciler. Yurdu yaşamış biri olarak, zaten bunları biliyorsunuz. Çamaşır kafede ücretsiz bir şekilde onların çamaşırlarını yıkayacağız. Hatta ütü imkanı da vererek, kendi ütülerini de yapmalarını sağlayacağız. Bir süre sonra öğrenci lokantaları kurulacak. Çok cüzi miktara yemeklerini verebileceğim. Onların istedikleri sosyal yaşantıyı da kendilerine sağlayacağım. Manisa'nın bir tane kültür merkezi yok. Onları tiyatro, sinema ve bale salonlarına kavuşturacağım. Benim hayalimdeki Manisa'da bunlar var. Benim hayalimdeki Manisa'da şu var: Siz buradan ayrıldıktan sonra gittiğiniz şehirlerinizde 'Manisa'da şunlar var. Gelin hep birlikte Manisa'ya gidelim'. Artık Manisa'da yaşayan bir kişinin özlendiği değil, özlenilen yerin Manisa olması benim en büyük hayalim ve hedefim."

"Yeraltı sularının, tarım arazilerinin haritalarını oluşturacağız"

Çevresel etkiye sahip projelere ve çalışmalara da değinen Başkan Ferdi Zeyrek, "Suyumuz çok değerli. Bunun için ilk başta akademisyenlerden oluşan 20 kişilik bir ekiple birlikte çalışıyorum. Yaklaşık 1.5 aydır bu ekiple birlikte Manisa'nın yer altı sularının haritasını oluşturuyoruz. Hemen akabinde, ekilebilir tarım arazilerinin haritasını oluşturacağız. Toprak analiz haritasını oluşturacağız. Şu anda bir yazılım başlattık. Bu haritalar doğru tarım bilinçli ürün ve bizim destekleyeceğimiz yerin neresi olacağını gösterecek. Bugün buna müdahale etmezsem, Manisa'mda 25 yıl sonra üzüm yetişemez hale gelecek. Ben bunu görmezden gelemem. Bunun için çok ciddi bütçeler ayırıyorum" ifadelerini kullandı.

Yağmur sularını değerlendirmek üzere toplama havzaları oluşturmak için çalıştıklarını dile getiren Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Artık yağmur suları direkt arıtmaya gitmeyecek. Yağmur sularını toplayıp yeşil alanların sulamasında kullanacağız. Yeni yapılan sitelerin hepsinde yağmur suyu toplama bölgeleri olacak. Kendi peyzajlarında bunları kullanacaklar. Arıtmalarda arıttığımız gri suyu peyzaj sulamasında, halı yıkamada, yol yıkamalarında kullanılır hale getireceğiz. Suda çok ciddi bir indirim yaptık. İlk 2 ton su 1 lira gibi sembolik bir rakamdan verdik. Su, bir insani kullanım hakkı. Ama bu indirimde bir ay sonra aldığım verilerde şunu görüyorum, vatandaşlarımız bir önceki aya göre daha çok su kullanmaya başladı. Su ucuz diye, suyu boşa akıtmaya başladılar. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu verileri Manisa'mla devamlı paylaşacağım. Bunun önüne geçmek zorundayız. Su gerçekten çok değerli" diye konuştu.

"Çöp, bir atık değildir"

Çöplerini ayrıştıran vatandaşlar için suda bir indirim sağlanacağını açıklayan Başkan Ferdi Zeyrek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çöp bir atık değildir. Bir değerdir. Artık ayrıştırmamız gerekiyor. Çöplerini ayrıştırarak bize teslim eden vatandaşlarımıza Manisa kart sayesinde suda bir indirim saylayacağız. Özellikle bitkilerden oluşan çöplerimiz kompost ürünlere dönüşecekler. Biz onu gübreye dönüştürdüğümüzde oradaki ozon salınımını azaltıyoruz. Üretici gübreye para vermiyor. Sadece bunun sistemini, ekolojik dengeyi kurmak lazım. Bu dengeyi de biz kuracağız. 2-3 tane lokal bölge belirledik."

İnsanlığın doğal yaşama etkileri, resimle anlatıldı

Etkinlikler kapsamında, 'Doğaya Sevgi Sözümüz Var' isimli resim sergisi de açıldı. Sanatçı Figen Şimşek ve Küçük Ressam Özay Zeynep Güler'in eserlerinin yer aldığı sergi, 5 Haziran'a kadar ziyaretçilere açık olacak. Sergideki çalışmalar hakkında bilgi veren Sanatçı Figen Şimşek, insanın doğal yaşama etkilerini anlattığını belirtirken, 'Savaş Değil Soykırım' adlı çalışmasıyla İsrail'i eleştirdiğini belirtti.