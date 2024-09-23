Manisa Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Sürdürülebilir Yaşamı Teşvik Etti - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Sürdürülebilir Yaşamı Teşvik Etti

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası\'nda Sürdürülebilir Yaşamı Teşvik Etti

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası boyunca düzenlediği etkinliklerle sürdürülebilir yaşamı teşvik etti. Okullara bisiklet parkları yapıldı, öğrencilere çevre eğitimi verildi ve 'Çocuklar Kitap Okuyor, Trafik Duruyor' etkinliği ile trafik kapatılarak okuma alanları oluşturuldu.

23.09.2024 15:59  Güncelleme: 16:35
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası boyunca düzenlediği etkinliklerle sürdürülebilir yaşamı teşvik etti. Okullara bisiklet parkları yapıldı, öğrencilere çevre eğitimi verildi. 'Çocuklar Kitap Okuyor, Trafik Duruyor' isimli okuma etkinliği ile trafiğe kapatılan yol okuma alanına dönüştürüldü.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleştirdiği etkinlikleri, daha yaşanabilir bir Manisa için düzenledi. Okullara yapılan bisiklet parkları ile öğrenciler bisiklet kullanmaya teşvik edildi. Verilen çevre eğitimleri ile çevreye karşı duyarlılık oluşturulmaya çalışıldı. Atatürk Kent Parkı'nda da düzenlenen etkinlikler ile çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi. Atatürk Kent Parkı'nda düzenlenen 'Çocuklar Kitap Okuyor, Trafik Duruyor' etkinliği ile yol, kısa süreliğine araç trafiğine kapatıldı. Yol, çocuklar için okuma alanına dönüştürüldü. Etkinlikte çocuklar, açık havada kitap okuyup masal dinledi.

Hafta boyunca çeşitli etkinlikler yapıldı

Her yıl düzenlenen ve sürdürülebilir kentsel hareketliliği teşvik etmeyi amaçlayan Avrupa Hareketlilik Haftası, çevre dostu bireyleri, sağlıklı ve sürdürülebilir ulaşım yollarına yönlendirmek, şehirlerdeki trafiği azaltarak hava kirliliğini düşürmeyi hedefliyor. Hareketlilik haftası boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası sebebiyle öğrencilerin bisiklet kullanımını kolaylaştırmak adına Yunusemre ilçesi Sosyal Bilimler Lisesi ile Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine bisiklet park alanları oluşturdu. Oluşturulan park alanları ile öğrenciler bisiklet kullanımına teşvik edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Yunusemre MABEM'de bulunan 8'inci sınıf öğrencilerine eğitim verdi. Çevre dostu ulaşım konusu ve bilinçli bir gelecek oluşturmayı hedefleyen eğitimde bilgiler, Katı Atık Yönetimi ve İkmal Şube Müdürü Birçe Türk tarafından öğrencilere aktarıldı. Eğitimde, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin elektrikli otobüsleri, evsel atıkları trenle taşıması ve Büyükşehir'in kurduğu güneş enerji santralleri hakkında bilgiler verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde çocukları dijital ortamdan uzaklaştırmak amacıyla 'Geleneksel Çocuk Oyunları Projesi' kapsamında Atatürk Kent Parkı Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde minikler ve aileleriyle birlikte etkinlik düzenlendi. Etkinlikte çocuklar; geleneksel oyunlardan 'yağ satarım bal satarım', 'yakan top', 'halat çekme', 'ip atlama', 'çuval yarışı' ve 'sek sek' gibi geleneksel oyunlarla eğlenceli vakit geçirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Sürdürülebilir Yaşamı Teşvik Etti - Son Dakika

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