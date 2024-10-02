Manisa'da Akgedik Çocuk Eğitim Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Manisa'da Akgedik Çocuk Eğitim Merkezi Açıldı

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akgedik Mahallesi'nde 60 çocuk kapasiteli yeni bir eğitim merkezi açtı. Başkan Ferdi Zeyrek, merkezin çocukların eğitimine katkı sağlayacağını belirtti.

02.10.2024 17:11  Güncelleme: 17:21
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, çocukların gelişimine ve eğitimine katkı sağlamak amacıyla yaptığı Akgedik Çocuk Eğitim Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Mevcut 3 eğitim merkezimizde 225 yavrumuza hizmet veriyoruz. Bugün de 60 çocuk kapasiteli bu güzel merkezimizin açılışıyla bu sayıyı daha da artırıyoruz. Çünkü biz, her bir çocuğumuzun hak ettiği nitelikli eğitimi alabilmesi, güvenli ve sevgi dolu bir ortamda büyüyebilmesi için çalışıyoruz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi'nde Çocuk Eğitim Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, daire başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"Hedefimiz, çevresine duyarlı, merak eden, sorgulayan ve insani değerleri benimseyen bir nesil yetiştirmek"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, merkezin, çocukların eğitim hayatlarına daha donanımlı başlamalarına katkı sağlayacağına inandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren çocuklarımızın ve gençlerimizin kaliteli eğitim alabilmesi için önemli çalışmalar yürütüyoruz. MABEM'lerimiz, Gençlik Merkezlerimiz, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerimiz ile MASMEK kurslarımız, her yaştan hemşerimize kapılarını açıyor. Çocuklarımızın ilk eğitimi, onların gelecekteki başarılarının temelini oluşturuyor. Bu bilinçle yola çıkarak, Manisa'mızda okul öncesi eğitime büyük önem veriyoruz. Atatürk Kent Park, Uncubozköy ve Adnan Menderes merkezlerimizde bu eğitimlerimiz devam ediyor. Bugün Akgedik Çocuk Eğitim Merkezi ile bu hizmetimize bir yenisini ekleyerek, daha fazla çocuğumuza ulaşmayı hedefliyoruz. Saydığım 3 eğitim merkezimizde 225 yavrumuza hizmet veriyoruz. Bugün de 60 çocuk kapasiteli bu güzel merkezimizin açılışıyla bu sayıyı daha da artırıyoruz. Çünkü biz, her bir çocuğumuzun hak ettiği nitelikli eğitimi alabilmesi, güvenli ve sevgi dolu bir ortamda büyüyebilmesi için çalışıyoruz.

Eğitim müfredatımıza İşaret Dili, Çocuk Yogası, Jimnastik, Satranç, Akıl ve Zeka Oyunları, İngilizce ve Halk Oyunları gibi yeni programlar ekleyerek çocuklarımızın çok yönlü gelişimlerini destekliyoruz. Ayrıca, dezavantajlı ailelerimizin de yanında olmak ve çocuklarımıza eşit fırsatlar sunmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu eğitim merkezlerimizle hedefimiz; çevresine duyarlı, merak eden, sorgulayan ve insani değerleri benimseyen bir nesil yetiştirmek. Çocuklarımızın geleceğe güvenle baktığı, mutlu ve başarılı bireyler olabilmeleri için çalışıyoruz. Onların gülümsemesi, hayata umutla bakabilmeleri bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır.

Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu güzel mekanda yetişecek olan çocuklarımızın umut dolu yarınlarda kendilerini en iyi şekilde ifade edebilecek bireyler olmasını temenni ediyorum. Bugün aynı zamanda 1 Ekim Dünya Çocuk Günü. Bu anlamlı günde çocuklarımıza böyle güzel bir merkezi armağan ediyor olmaktan ayrıca mutluluk duyuyorum. Tüm çocuklarımızı gözlerinden öpüyor, Dünya Çocuk Günü'nü kutluyorum."

Açılışı törenle gerçekleştirilen Akgedik Çocuk Eğitim Merkezi'nin kesilen kurdelesi sonrasında Başkan Zeyrek, eğitim merkezini gezdi ve yetkililerden bilgi aldı. Zeyrek, çocuklara kitap ve kırtasiye seti dağıtıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

Manisa\'da Akgedik Çocuk Eğitim Merkezi Açıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa'da Akgedik Çocuk Eğitim Merkezi Açıldı - Son Dakika

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