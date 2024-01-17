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Yargıtay, Manisa'da kadını öldüren sanığın müebbet hapis cezasını bozdu - Son Dakika
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Yargıtay, Manisa'da kadını öldüren sanığın müebbet hapis cezasını bozdu

Manisa'da gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen Canan Çeviren'i öldüren Ferhat İnne'nin 'kasten öldürme' suçundan verilen müebbet hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay, İnne'nin suç yerini terk etmemesi ve olay yerini kolluk güçlerine bildirmesi nedeniyle 'takdiri indirim' uygulanmamasının hukuka aykırı olduğunu belirtti. Kararın ardından dava yeniden görülecek.

17.01.2024 - 15:35,
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MANİSA'da gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen Canan Çeviren'i (42) öldüren Ferhat İnne'ye (46), 'kasten öldürme' suçundan verilen müebbet hapis kararı, Yargıtay tarafından bozuldu. 1'inci Ceza Dairesi, kararının gerekçesinde; sanık İnne'nin suçun işlenmesinden sonra olay yerini terk etmediğini, suç yerinin adresini kolluk güçlerine ve sağlık görevlilerine kendi telefonundan haber verdiğine dikkat çekerek, 'takdiri indirim' uygulanmamasının hukuka aykırı bulunduğunu belirtti.

Olay, 11 Aralık 2020 akşamı Yunusemre ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası Ferhat İnne, eşinden boşanan 2 çocuk annesi Canan Çeviren'in çalıştığı emlak ve gayrimenkul ofisine gitti. Aralarında gönül ilişki olduğu öne sürülen İnne ile Çeviren arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından İnne, yanında getirdiği ruhsatlı tabancasını Çeviren'e doğrultup, iki el ateşledi. Karnından vurulan Çeviren, omur kırığı, iç organ ve büyük damar yaralanması sonucu yaşamını yitirdi. Olayın ardından polise teslim olan Ferhat İnne, tutuklandı. Ferhat İnne hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Manisa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 16 Mayıs 2023'te görülen duruşmasında, suçun tasarlayarak işlendiğine dair unsurların oluşmadığı belirtildi ve İnne müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

OLAY YERİNİ TERK ETMEDİ, SUÇ YERİNİ BİLDİRDİ

İnne'nin avukatı, indirim uygulanması için kararı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'ne taşıdı ancak sonuç değişmedi. Karar, bu kez Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, 11 Aralık 2023 tarihinde oy birliği ile aldığı kararda, 'takdiri indirim' uygulanmamasının hukuka aykırı bulup, kararı bozdu. 1'inci Ceza Dairesi, gerekçe olarak sanık İnne'nin suçun işlenmesinden sonra olay yerini terk etmeyerek, suç yerinin adresini kolluk güçlerine ve sağlık görevlilerine kendi telefonundan haber vermesini gösterdi. Yargıtay'ın kararı sonrası dava, Manisa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülecek.

'KARAR, CESARETE SEBEBİYET VERMEKTE'

Canan Çeviren'in ablası Serpil Çınar ve ailenin avukatı Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi, karara tepki gösterdi. Avukat İplikçi, "Sanık hakkında Yargıtay tarafından takdiri indirim nedenlerinin uygulanmaması sebebiyle verilen karar bozularak gönderildi. Yargıtay'ın bu tutumu, gözünü kırpmadan bir kadını öldüren sanığın ve onun gibi nicelerinin cesaretlenmesine sebebiyet vermektedir. Kadın cinayetleri ile mücadelede caydırıcılıktan uzak olan bu tutum, bizleri fazlasıyla üzmüştür. Fakat sanığın en ağır şekilde cezalandırılması için hukuk mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir" diye konuştu. (DHA)

Yargıtay, Manisa\'da kadını öldüren sanığın müebbet hapis cezasını bozdu
Kaynak: DHA
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