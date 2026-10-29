Manisa’da Cumhuriyet Bayramı etkinliklerle kutlandı

(MANİSA) - Manisa'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlama etkinlikleri, Manisa Valiliği'nde gerçekleştirilen bayramlaşma programıyla başladı. Resmi törende komandoların yakın dövüş ve muaythai gösterileri, jandarmanın arama kurtarma ve bomba arama köpeklerinin performansları ile halk oyunları gösterileri ilgiyle izlendi. Program, resmi geçit töreniyle sona erdi.

Manisa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, resmi tören ve gösterilerle kutlandı. Kutlama programına Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa milletvekilleri, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı Gencay Genç, Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Ata Temiz ve Erk Kayabaş, daire başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

PROTOKOL VATANDAŞLARLA BAYRAMLAŞTI

Kutlamalar kapsamında Manisa Valiliği'nde bayramlaşma programı düzenlendi. Programın ardından Vali Özkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Arslan ve Dutlulu, araç üzerinden vatandaşları selamlayarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Resmi tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törende, antrenör Ediz Barış tarafından çalıştırılan Manisa İl Jandarma Komutanlığı komando birlikleri gösteri sundu. Komandoların yakın dövüş ve muaythai performansları izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Jandarmanın arama kurtarma ve bomba arama köpekleri de eğitmenleri eşliğinde hünerlerini sergiledi. Köpeklerin eğitimleri kapsamında gerçekleştirdiği gösteriler, törene katılan vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Halk oyunları gösterilerinin ardından resmi geçit töreni gerçekleştirildi. Tören birlikleri ve katılımcıların geçişiyle program sona erdi.

VALİ ÖZKAN'DAN CUMHURİYET VURGUSU

Törende konuşan Vali Özkan, Cumhuriyet'in 103'üncü kuruluş yılını kutlamanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını belirtti. 29 Ekim 1923'ün Türk milletinin bağımsızlığını ve egemenliğini bütün dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Özkan, Cumhuriyet'in Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milletin azmi, fedakarlığı ve bağımsızlık mücadelesiyle kurulduğunu vurguladı.

Cumhuriyet'in gelecek nesillere bırakılan en büyük emanet olduğunu kaydeden Özkan, Cumhuriyet'i korumanın, yaşatmanın ve gelecek kuşaklara aktarmanın ortak sorumluluk olduğunu dile getirdi. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarını ve şehitleri rahmet ve minnetle, gazileri ise şükranla andı.

Özkan, Türkiye'nin Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında daha güçlü, müreffeh ve aydınlık yarınlara ulaşması temennisinde bulunarak tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.