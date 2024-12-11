Manisa\'da İnsan Hakları Paneli Düzenlendi

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde kişi haklarının tanıtılması ve insanca yaşama hakkının öneminin anlatılması amacıyla, "Türkiye'de İnsan Hakları Kavramı ve Uygulamaları" konulu bir panel düzenledi. Manisa Barosu iş birliğinde gerçekleşen panel, Avukat Hatice Ünlü tarafından sunuldu. Panelde, Avukat Hüseyin Erdoğan ile Avukat Ömer Taha Özkan yaptıkları sunumlarla insan hakları kavramının tarihsel oluşum sürecini ve insan haklarının kazanım sürecinde yaşanan olayları aktardı. Ayrıca, Türkiye ve dünyada meydana gelen olaylar üzerinden verdikleri örneklerle insan haklarının tarihsel oluşum süreçlerini katılımcılara açıkladı.

Temel hak ve özgürlükler anlatıldı

Avukat Hüseyin Erdoğan yaptığı sunumda, 'İnsan hakları nedir?', 'Temel hak ve özgürlükler kavramı neleri kapsar?' sorularına yanıt verdi. İnsan haklarının doğuştan elde edilen haklar olduğu, din, dil, ırk fark etmeksizin bütün insanların bu haklara doğumundan itibaren sahip olduğunu vurguladı. İnsan haklarının tarihsel bir mücadelenin ürünü olduğunu ifade eden Erdoğan, kişi haklarının tarihsel kazanım sürecini de ele aldı.

Anayasa Mahkemesi'nin çalışma prensipleri hakkında bilgi verildi

Avukat Ömer Taha Özkan ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş süreçleri ve çalışma prensipleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS), iç hukukta Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru ve AYM kararlarının iç hukuktaki yeri, AİHM Yargılaması ve AİHM kararlarının iç hukuktaki yeri konularında katılımcıları bilgilendirdi.